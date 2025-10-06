Spinazzola torna in Nazionale e si carica: “Euro 2020? Sono decisamente migliore”

Napoli, 6 ottobre 2025 – Leonardo Spinazzola torna in Nazionale. Dopo l'infortunio di Politano, Gattuso ha scelto di chiamare l'ex esterno della Roma, che torna a vestire la maglia azzurra dopo più di due anni. L'ultima presenza di Spinazzola con l'Italia, infatti, è datata 18 ottobre 2023, nella finale per il terzo e quarto posto contro l'Olanda. Da quel momento in poi, l'ex Roma e Juventus non ha più vestito l'azzurro e in tanti pensavano che la sua esperienza con la Nazionale italiana fosse giunta al capolinea. Spinazzola ha dovuto passare dei momenti difficili, ma nell'ultimo periodo è rinato, come dimostrano le ottime prestazioni con la maglia del Napoli.

Nella conferenza stampa successiva alla vittoria del suo Napoli contro il Genoa, al giocatore è stato chiesto se fisicamente si sentisse come ai livelli dell'Europeo del 2021, dove è stato uno degli assoluti protagonisti della vittoria dell'Italia, ma lui ha risposto perentoriamente: “Basta parlare sempre dell'Europeo, sono molto meglio ora rispetto a prima. Ora sono migliorato perché rispetto a prima faccio scelte calcistiche molto più intelligenti, qualche anno fa ero un giocatore molto più pazzo. Conte? Siamo entrati in sintonia e mi ha aiutato a migliorare: i primi sei mesi dell'anno scorso sono stati difficili anche per i carichi di lavoro, ma poi sono riuscito ad entrare nella testa del mister e a capire cosa voleva. Ora a livello di numeri sto facendo meglio che all'Europeo”.

Chiaramente, tutti i tifosi italiani hanno ancora in mente le corse di Spinazzola ad Euro 2020, con l'esterno che fino all'infortunio contro il Belgio era uno degli inamovibili di Mancini e, con le sue giocate, in tante occasioni aveva sbrogliato delle situazioni complicate. Ora per lui si riaprono le porte di Coverciano e finalmente dopo due stagioni tornerà ad indossare la maglia della nazionale. Il giocatore del Napoli ha detto di sentirsi molto in forma e cercherà di dare una mano a Gattuso e i suoi per le sfide contro Estonia e Israele dove serviranno due vittorie e tanti gol per cercare di insidiare la Norvegia per la qualificazione diretta ai prossimi Campionati del mondo. Gli azzurri sono al secondo posto con 9 punti, con una gara in meno rispetto alla Norvegia, prima con 15. Anche la differenza reti è a favore di Haaland è compagni, ma, nonostante le difficoltà, l'Italia ha il dovere di provarci.