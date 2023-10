Spogliatoi. Banchieri: "Bravi nonostante tutto. Avremmo meritato i tre punti»

"Abbiamo giocato bene sì, provato a vincere, creato tanto sì, però tante volte la palla non entra, siamo stati abili cercare di vincere fino alla fine". Così mister Simone Banchieri dopo il pareggio con il Pineto. "Siamo stati fermati dall’ intervento fuori area del loro portiere, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo fatto un’ottima gara. Abbiamo provato con tutte le nostre forze ed energie, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo, tante volte la palla però non voleva entrare".

Sulle condizioni De Vries: "Ha avuto un colpo, un calcio, un contatto, non riusciva più a camminare, anche Zagnoni, ci sono stati dei cambi obbligati, ma chi è entrato ha fatto benissimo. Sylla anche lui ha avuto un colpo nella rifinitura del giorno prima della partita, i ragazzi non hanno però mollato mai, il pubblico è stato eccezionale, ci ha sostenuto fino alla fine". Sulle occasioni da gol: "Pucciarelli ha avuto una palla gol ad inizio ripresa, un’altra palla gol l’ha avuto alla fine anche Karlsson, abbiamo avuto punizioni, mischie. All’inizio abbiamo avuto tre occasioni per andare in vantaggio. Loro invece sono andati in vantaggio alla prima e unica occasione. Quando ci provi in tutti i modi a vincere, non si va a casa con nessun rimpianto". E chiude: "Comunque meritavamo di più".

Beatrice Terenzi