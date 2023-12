Spogliatoi. Banchieri si rammarica:: "Dispiace per la gente meritavamo di più»

Amarezza per il risultato, non per la prestazione. Mister Banchieri è rammaricato: "Abbiamo giocato bene a calcio, abbiamo creato tante occasioni, colpendo anche una traversa, di fronte a tifosi meravigliosi che credo siano fieri di noi. Dispiace avere dato un punto a una squadra che non ha cerato nulla". Sul sospetto fuorigioco nel gol del pareggio ospite, il tecnico della Vis è lapidario: "Le immagini sono più chiare di quello che io possa dire". Quindi l’elogio alla squadra: "Sono molto soddisfatto, la squadra sta giocando bene, creando occasioni, con convinzione e il loro portiere ha fatto miracoli. Quando non hai nulla da rimproverati vai a casa con la coscienza a posto. Di Paola davanti alla difesa ha giocato benissimo, ma parlerei di tutta la squadra, compreso Nina che per la seconda volta ha fatto un gol meraviglioso. Accettiamo il risultato del campo". Sul cambio di panchina: "Preferiamo avere l’assistente dal nostro lato piuttosto che il quarto uomo, e poi volevamo avere i nostri ragazzi che si scaldano dalla nostra parte"

Il tecnico del Rimini Troise ammette la serata di sofferenza: "Per come l’abbiamo raggiunto è un punto che fa morale. La gara è stata comunque condizionata dal gol subito con la palla che si è impennata e ci ha preso di sprovvista. Nel primo tempo i miei giocatori hanno commesso errori tecnici e non siamo stati bravi a raddrizzarla subito, rischiando inevitabilmente il raddoppio con quella traversa di Di Paola. Ma abbiamo creduto a questo risultato. Siamo stati lenti nel giro palla, di fronte al loro blocco centrale denso, abbiamo sfruttato poco Iacoponi e Semeraro, lanciando troppo quando siamo andati sotto. La Vis è una squadra che ti mette in difficoltà, cercano la prima punta abile nel gioco diretto, Pucciarelli è sempre bravo a venire sotto, poi Di Paola ha qualità nella trequarti. Sui calci piazzati ci hanno creato problemi"