Spogliatoi Gennari: "Una vittoria strepitosa"

Con mister Stellone squalificato, il primo a salire in sala stampa è il secondo allenatore della Vis Gennari che taglia corto: "C’è poco da dire, abbiamo dominato meritando ampiamente la vittoria, grazie alla prestazione straordinaria di tutti i ragazzi. E quando dico tutti non escludo proprio nessuno, soprattutto sottolineo la prestazione di chi è stato chiamato in campo dopo un periodo di attesa". Scontato il riferimento a Ceccacci, autore di una prestazione sontuosa in difesa, sia in fase di contenimento che propositiva: "Lui come altri si è fatto trovare pronto dimostrando una grande applicazione. Ma ripeto, parlare di singoli oggi sarebbe davvero riduttivo perché la prestazione maiuscola è stata corale e in ogni reparto del campo". Gennari entra poi nei dettagli: "Siamo sempre arrivati prima degli avversari sulla palla, l’abbiamo fatta girare benissimo, abbiamo coperto ogni zona del campo con grande intensità". Un concetto che il vice allenatore sottolinea: "Questi ragazzi ci sorprendono ogni giorno, si applicano con grande dedizione. Abbiamo disputato una prestazione feroce? E’ perché siamo in continua crescita, non ogni partita, ma ogni giorno che ci alleniamo. Devo fare i compimenti a tutti per quello che hanno fatto vedere in campo".

Al Campobasso è valso poco l’esordio di Cerretelli, ultimo acquisto: "Bisogna ammettere che la Vis ci ha messo in seria difficoltà sul piano del ritmo e dell’aggressività. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, purtroppo". Ammette infine il tecnico ospite Prosperi: "Non abbiamo mai mollato, ma la Vis ha meritato"

d. e.