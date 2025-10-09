Spogliatoi. Giuliodori soddisfatto:: "Siamo stati all’altezza»

Giuliodori Al termine dei 90’ decisi dai rigori, parla mister Giuliodori: "Giocare alla pari con la seconda in classifica e arrivare ai rigori è una soddisfazione. Stavolta meno precisi, ma la squadra ha dato risposte positive". Il tecnico sottolinea l’ottima prova dei ragazzi: "Ho dato spazio a chi aveva giocato meno. Sia i giovani sia i più esperti hanno risposto bene. Peccato per l’occasione del primo tempo con Kyeremateng: potevamo andare in vantaggio. Poi abbiamo rischiato poco". Sullo sguardo al futuro: "Domenica affrontiamo il Teramo, una corazzata per vincere il campionato. Giochiamo in casa e vogliamo subito rifarci. Ce la giocheremo a viso aperto". Giuliodori parla anche di identità e crescita: "La squadra sa quello che chiedo. A volte sono gli episodi a fare la differenza: domenica in sei minuti abbiamo perso una gara che avevamo in mano. Errori di gioventù, ma dobbiamo imparare. Qui al minimo errore paghi caro".

Soddisfatto mister Maurizi dell’Ancona: "Obiettivo centrato: passare il turno. Ho fatto un ampio turnover, solo due titolari dall’inizio, per vedere tutti in partita vera. L’avversario era tosto, fisico, anche al limite del regolamento, ma va bene così: i nostri giovani hanno assaggiato l’agonismo necessario". Maurizi evidenzia le risposte dai cambi: "Ho provato soluzioni nuove, Attasi esterno e Plini trequartista, anche il portiere Mengucci decisivo ai rigori. Bene anche Mancino, Bonaccorsi, Rovinelli, Petito, Matese, Proromo e Gubellini. Era importante dare minutaggio a chi di solito non gioca. Alcuni non partivano titolari da mesi e oggi hanno dimostrato affidabilità e qualità. Ho visto approccio corretto, cuore e concentrazione". Sul gruppo conclude: "Gestire i calciatori è fondamentale. Meglio uno spogliatoio compatto che rischiare malumori o tensioni interne. Oggi ho avuto conferme, energie fresche e la qualificazione: non posso chiedere di più. Questo è un segnale importante anche in vista delle prossime partite".

v.p.