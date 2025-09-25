Spogliatoi. Mister Giuliodori: "C’erano due penalty per noi. La squadra ha dato tutto e ha meritato il pari»

Il tecnico biancoazzurro vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio in extremis: "Il pareggio arrivato al cinquantesimo ha un sapore particolare. I ragazzi hanno dato tutto, e anche di più, per strappare un punto in una partita che non è stata semplice. Non è stata una questione solo di tattica: c’è stato anche un arbitraggio particolare e due episodi, che secondo me erano rigori netti, che avrebbero potuto cambiare l’andamento del match. Ma la squadra non si è scomposta: sin dai primi minuti ha creato occasioni importanti, ha mantenuto ordine e determinazione, e ha saputo reagire anche dopo il gol subito all’inizio del secondo tempo".

Poi il tecnico spiega gli aggiustamento tattici: "Per recuperare lo svantaggio ho messo in campo quattro attaccanti, e non è stata solo una scelta tattica, ma anche psicologica: volevamo mettere in difficoltà il Giulianova e i ragazzi hanno risposto con coraggio e lucidità. Ci sono stati momenti in cui si rischiava il disordine, ma la squadra è sempre rimasta compatta, senza concedere spazi. Alla fine, nel momento più delicato, siamo andati col tutto per tutto e ci è andata bene. Il nostro marchio è la determinazione"

v.p.