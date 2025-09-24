Spogliatoi Stellone: "Abbiamo perso i duelli"

"È stata una giornata storta in cui abbiamo perso i duelli in tutte le zone di campo. Il Forlì ha strameritato di vincere". È uno Stellone, quello che si presenta nel post partita di Forli, che con sincerità e crudo realismo è costretto a commentare una vera e propria disfatta da parte dei suoi. Le cause di questa sconfitta, la seconda in campionato dopo quella di misura ad Arezzo, sono ben presto esposte dallo stesso mister: "Il Forlì si è costantemente dimostrato più frizzante di noi e ci ha sovrastato sia in mezzo al campo che sulle corsie esterne. Siamo andati in difficoltà su ogni palla lunga e abbiamo perso molti duelli in entrambe le fasi, sia quella difensiva che in quella offensiva. Nella ripresa provando ad essere un po’ più offensivi abbiamo cambiato modulo ma è andata ancora peggio poiché esponendoci maggiormente all’ uno contro uno siamo andati ancor più in difficoltà, non tanto nel palleggio ma bensì ad ogni ripartenza del Forlì. In fase difensiva abbiamo infatti perso troppi duelli contro i loro attaccanti e da lì sono nate tutte le tre reti romagnole".

Per Stellone l’unica nota lieta mostrata dai vissini è il carattere che nonostante le numerose difficoltà non è mancato nemmeno nella trasferta di Forlì: "Di questa brutta giornata salvo solo l’impegno dei miei ragazzi. È stata la partita in cui abbiamo corso di più ma lo abbiamo fatto in malo modo. I nostri avversari sono infatti sempre arrivati per primi su ogni pallone". Spazio poi all’analisi di un girone che in queste battute iniziali si sta rivelando più livellato che mai, riservando sempre tante sorprese in ogni giornata: "Questo è un campionato molto equilibrato. Qualsiasi squadra è difficile da sfidare e non esistono partite facili". Nonostante le molteplici delusioni maturate nella trasferta di Forlì il piano da seguire in ottica futura sembra tuttavia già ben delineato: "Rispetto alla scorsa gara avevamo 7, 8 giocatori freschi e quindi, perlomeno sotto l’aspetto fisico, mi aspettavo qualcosa di più. A mio parere siamo un pizzico indietro a livello fisico e perciò dovremo aumentare la mole di lavoro settimanale. In vista della prossima gara (sabato al Benelli alle 17:30 contro il Gubbio) dovremo trovare delle motivazioni a questa brutta prestazione". Una parentesi nera, quella di Forlì, che fin dalla prossima gara dovrà essere definitivamente chiusa dagli uomini di Stellone.

Lorenzo Mazzanti