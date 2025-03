Spogliatoi, Stellone: "Bravi, non era facile"

"Siamo stati meno belli meno del solito". Mister Stellone analizza così la partita e la prestazione dei suoi: "L’intera squadra però ha interpretato bene la gara dimostrando un grande spirito. Partita rovinata da un arbitro non in giornata. La loro bella azione del vantaggio è stata propiziata da un fallo su Obi. C’era inoltre un rigore con espulsione verso il portiere avversario". Una Vis che è ancora una volta costretta a recriminare una conduzione di gara avversa: "Abbiamo faticato – aggiunge il tecnico – a prendere le misure ma faccio i complimenti ai ragazzi per la reazione. Il gol subìto avrebbe potuto togliere delle certezze. Dopo due sconfitte consecutive è stato importante non perdere. Nel secondo tempo ci abbiamo provato ma è stata una partita più contratta, avara di conclusioni. Tuttavia ci siamo allungati un po’ troppo". E del resto in settimana Stellone aveva messo in guardia i suoi: "Il Gubbio è una squadra che sa preparare le gare e interpretarle bene. Giocando a uomo con questa tipologia di squadre, qualitative e veloci, possiamo soffrire. È una squadra che gioca bene contro tutti". Il tecnico biancorosso conclude: "Queste ultime partite si stanno dimostrando complicate per tutte le squadre del girone. Ringrazio la curva per il sostegno a fine partita".

Soddisfatto anche il mister eugubino Fontana: "Il punto a Pesaro è pesante. Possiamo rammaricarci solo per le occasioni non sfruttate nell’ ultima zona di campo. Devo tuttavia ringraziare ai miei ragazzi che nonostante la situazione d’emergenza hanno disputato una gara di gran livello".

l. m.