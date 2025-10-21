Acquista il giornale
Spogliatoi, Stellone: "Un successo meritato"

Il tecnico della Vis: "Bravi Berengo e Mariani a farsi trovare pronti, così come Primasso. Ma tutto il gruppo ha risposto molto bene"

di LORENZO MAZZANTI
21 ottobre 2025
Mister Stellone ha avuto le risposte che voleva sia in termini di prestazione che di risultato (foto Germogli)

"La vittoria è meritata, sono molto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato da tutti i miei ragazzi nonostante le numerose assenze. Una vittoria utile per farci riacquistare certezze". Per la Vis la trasferta di Pontedera è risultata una bella boccata d’ossigeno e Stellone non può esserne che entusiasta: "Oggi è difficile trovare qualcuno che non abbia giocato bene. È stata una partita ben interpretata da parte nostra fin da subito. Il primo tempo sarebbe già potuto concludersi con un risultato più netto a nostro favore. Grazie agli ottimi movimenti prodotti da tutta la squadra abbiamo rischiato pochissimo creando tante occasioni da gol e arrivando al tiro con una buona facilità. Sono contento per la prova dei tre giovani Primasso, Berengo e Mariani che si sono fatti trovare pronti, e soprattutto per il gol che ha permesso a Jallow di risbloccarsi dopo il gol all’ esordio".

"Nelle prime dieci – aggiunge il mister – di campionato abbiamo perso solo in due occasioni, meritando qualcosa in più in cinque dei sei pareggi ottenuti, l’unico a far eccezzione è l’ultimo contro la Torres. Ci mancava qualche vittoria in più ma anche in questa stagione ci siamo confermati una squadra che in difesa non subisce molto". Guai però a mollare la presa perché domenica contro il Bra c’è un importante test di maturità da superare: "Siamo consapevoli di non aver fatto ancora nulla e di dover dare continuità anche nella prossima gara a Sestri contro il Bra. La classifica è molto corta e noi non possiamo adagiarci. Questa settimana la potremo vivere con più spensieratezza ma dobbiamo comunque continuare a crescere e migliorarci sotto vari aspetti".

Lorenzo Mazzanti

© Riproduzione riservata

