Spogliatoi, Stellone: "Un successo meritato"

"La vittoria è meritata, sono molto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato da tutti i miei ragazzi nonostante le numerose assenze. Una vittoria utile per farci riacquistare certezze". Per la Vis la trasferta di Pontedera è risultata una bella boccata d’ossigeno e Stellone non può esserne che entusiasta: "Oggi è difficile trovare qualcuno che non abbia giocato bene. È stata una partita ben interpretata da parte nostra fin da subito. Il primo tempo sarebbe già potuto concludersi con un risultato più netto a nostro favore. Grazie agli ottimi movimenti prodotti da tutta la squadra abbiamo rischiato pochissimo creando tante occasioni da gol e arrivando al tiro con una buona facilità. Sono contento per la prova dei tre giovani Primasso, Berengo e Mariani che si sono fatti trovare pronti, e soprattutto per il gol che ha permesso a Jallow di risbloccarsi dopo il gol all’ esordio".

"Nelle prime dieci – aggiunge il mister – di campionato abbiamo perso solo in due occasioni, meritando qualcosa in più in cinque dei sei pareggi ottenuti, l’unico a far eccezzione è l’ultimo contro la Torres. Ci mancava qualche vittoria in più ma anche in questa stagione ci siamo confermati una squadra che in difesa non subisce molto". Guai però a mollare la presa perché domenica contro il Bra c’è un importante test di maturità da superare: "Siamo consapevoli di non aver fatto ancora nulla e di dover dare continuità anche nella prossima gara a Sestri contro il Bra. La classifica è molto corta e noi non possiamo adagiarci. Questa settimana la potremo vivere con più spensieratezza ma dobbiamo comunque continuare a crescere e migliorarci sotto vari aspetti".

Lorenzo Mazzanti