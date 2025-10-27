Spoleto, finale da incubo. Non basta la tripletta di Kola. Il Santa Sabina vince 5-4

SPOLETO 4 SANTA SABINA 5

SPOLETO: Antonini 5, Gigliotti 5,5, Benedetti 5 (34’st Canalicchio), Fapperdue 5,5, Boninsegni 5,5 (34’st Luparini), Fabris 6 (41’st Ciucci), Balzamo 5,5 (20’st Paun), Colarieti 6, Tramontano 7, Kola 9, Camara 6 (1’st Rosignoli). A disp: Francesconi, Bartolini, Zinni, Formichetti. All: Cavalli.

SANTA SABINA: Alunni 5, Santanicchia 5,5 (6’st Fabbi), Guerri 5,5, Preciado 5,5, Fiorucci 6, Paciosi 6, Tardioli 6, Miccioni 6 (10’st Raccichini), Benedetti 7,5 (33’st Milletti), Fiorindi 9 (42’st Tiacci), Bietta. A disp: Cuomo, Iachettini, Bardani, Starnini, Ceppitelli. All: Rossi.

Arbitro: Lorenzo Verdoliva di Terni

Reti: 1’pt, 25’pt e 36’st Kola, 42’pt Tardioli, 5’st Benedetti, 19’st Tramontano (rig.), 27’st Raccichini (rig.), 31’st e 37’st Fiorindi

SPOLETO – Emozioni a non finire all’Ivo Rutili di Baiano di Spoleto con il Santa Sabina che al termine di una partita incredibile si impone, si prende 3 punti d’oro. Harakiri dei padroni di casa di Mister Alessandro Cavalli che si fanno rimontare in più di un’occasione e la partita finisce 5 a 4. Alla tripletta di Kola risponde Fiorindi con le due reti finali che regala il successo agli ospiti. Pronti via e lo Spoleto va subito avanti con Kola che, servito da Tramontano, incrocia in rete. Lo stesso bomber biancorosso al 25’ raddoppia, slalom tra i difensori ospiti ed è 2 a 0. Il Santa Sabina non getta la spugna e prima del riposo riapre la gara, lo Spoleto perde palla, Tardioli entra in area e batte Antonini. Nella ripresa agli ospiti bastano cinque minuti per pareggiare e ci pensa Benedetti che dal centro dell’area incrocia in rete. Al 18’ l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa per un fallo su uno scatenato Kola. Tramontano non sbaglia e riporta avanti i biancorossi. Il direttore di gara pareggia i conti e al 24’ il rigore è per il Santa Sabina per un fallo di Benedetti su Benedetti. Raccichini dagli 11 metri fa 3 a 3, ma non è finita perché gli ospiti vanno addirittura avanti con Fiorindi. Kola non ci sta e, servito da Fapperdue, segna la tripletta del 4 a 4. Neanche il tempo di festeggiare e Fiorindi gli ruba lo scettro di uomo-partita infilando al volo Antonini per il 5 a 4 finale. Amarezza in casa Spoleto e grande festa Santa Sabina.

Daniele Minni