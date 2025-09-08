Spoleto, pari al debutto. Mancano i gol col Tavernelle

SPOLETO

TAVERNELLE

SPOLETO: Antonini 7 , Gigliotti 6, Ciucci 6, Fapperdue 6, Benedetti 6, Fabris 6, Formichetti 6 (22’st Luparini), Rosignoli 6 (30’st Bartolini) Tramontano 6,5, Paun 6, Kola 6. A disp: Meriggioli, Renga, Camara, Pannaccio, Zinni, Neri. All. Cavalli

TAVERNELLE: De Marco 6; Benda 6, Ricci 6,5, Ceccarelli 6, Capezzuto 6 (44’ st Barbarossa), Conti 6, Vassallo 5, Benedetti A. 6, Russo 6 (21’ st Cerboni), Corrado 6 (17’ st Zeby Drebli), Liotti R. 6 A disp: Liotti D, Ferricelli, Sbaraglia, Lucarelli, Brilli, Cherif. All Farsi

Arbitro: Nello Francesco Farina di Ostia Lido

Note: 17’ st espulso per doppia ammonizione Vassallo

SPOLETO – Spoleto e Tavernelle si dividono il bottino. Debutto a reti inviolate per i biancorossi di Mister Alessandro Cavalli, che all’Ivo Rutili di Baino non riescono a ripetere la gara di Coppa, quando si sono imposti per 2 a 1 sugli uomini di Farsi. Il Tavernelle torna con un buon punto, anche se la gara è rimasta in bilico fino alla fine. Cavalli in emergenza difesa, sposta Benedetti al centro. La prima azione pericolosa della gara è di marca ospite con Russo, servito da Corrado, ma la conclusione dal limite non crea problemi ad Antonini. Lo Spoleto risponde con un colpo di testa di Tramontano di poco fuori e con un bel tiro dal limite dello stesso attaccante, che non inquadra lo specchio. Prima del riposo gli ospiti ci riprovano sull’asse Liotti-Ceccarelli, ma si va al riposo sullo 0 a 0. Avvio di ripresa di marca Tavernelle con Antonini, che compie un miracolo su tiro ravvicinato di Benedetti, poi sugli sviluppi di un corner Ricci mette fuori. Dopo un tentativo di Paun, gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Vassallo. Lo Spoleto si getta in avanti, ma non ne approfitta ed Antonini, tra i migliori in campo, è ancora decisivo sul nuovo entrato Zeby Drebli. Nel finale è Kola a servirà in profondità Luparini ma la difesa ospite si salva ancora. Finisce a reti inviolate con un punto a testa.

Daniele Minni