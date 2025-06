SPORT, IL REPORT NIELSEN. Sponsorizzazioni, il 41% va al calcio

Il calcio è lo sport in cui i brand investono di più: il 41% di tutte le sponsorizzazioni sportive è destinata al football. Lo afferma Nielsen nel suo Global Sports Report 2025, secondo il quale il 67% dei tifosi di calcio a livello globale ritiene particolarmente attraenti i brand che sponsorizzano le loro squadre preferite. Secondo la ricerca, il 51%, oltre la metà della popolazione mondiale è appassionata di calcio, una percentuale superiore a qualsiasi altro sport. Tra i paesi più appassionati di calcio ci sono l’Arabia Saudita (75%) e il Messico (64%). Nonostante solo il 27% della popolazione statunitense sia appassionata di calcio, il Paese conta 62,2 milioni di fan: la quarta tifoseria più grande al mondo. L’Italia si distingue come uno dei mercati europei con la più alta incidenza di tifosi: il 56% della popolazione italiana si dichiara appassionata di calcio. Un altro dato dal Nielsen Global Sports Report 2025 è il crescente seguito per gli sport femminili. Se nel 2022 il 45% delle persone era interessato allo sport femminile, nel 2024 la percentuale è salita al 50%. E nel calcio, la quota di interessati è passata dal 18% nel 2022 al 22% nel 2024.