(S)punti di vista. Calice amaro per Pioli e i suoi. Inzaghi da favola

Mola

Il terzo atto della Champions League ha un sapore agrodolce per le squadre milanesi, come da pronostico. Al Milan non è riuscita l’impresa contro il Psg, affossato da Mbappè, Dembelè e Lee che hanno messo a nudo le fragilità difensive dei rossoneri, già con due ammoniti dopo appena sei giri di lancette. Ingenuo Thiaw (come contro la Juventus), a disagio Tomori, disorientato Kalulu. Eppure, almeno nel primo scorcio di gara, Giroud e compagni avevano messo in campo aggressività e coraggio. E’ mancata però la qualità e non si sono visti i movimenti di chi (in particolar modo Leao) avrebbe dovuto dare un pizzico di lucidità e cinismo sotto porta (zero gol fatti in tre partite). La qualificazione è una corsa in salita, il 7 novembre a San Siro contro Donnarumma e soci ci vorrà un miracolo sportivo. Ma il Milan deve ritrovare i suoi giocatori migliori.

Pure l’Inter ha giocato una partita di grande sofferenza, vero, ma alla fine contro il Salisburgo sbarazzino e imprevedibile i tre punti sono arrivati e anche la qualificazione agli ottavi è a portata di mano. Nulla di nuovo a dire il vero, l’inizio di stagione dei nerazzurri viene riassunto dai grandi numeri: 12 partite giocate, 9 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Inter prima in serie A, col miglior attacco ((24 reti) e miglior difesa (appena 5 le reti incassate). Ed ora prima pure nel girone di Champions. Non era facile e neppure scontato confermarsi a certi livelli oltreconfine, ma il bel gioco e la forza del gruppo sono sotto gli occhi di tutti.

Da quando è tornata nell’Europa che conta (stagione 1819) l’Inter ha vinto 18 partite: 2 con Spalletti, 3 con Conte e 13 con Inzaghi. E se in Champions i nerazzurri sono tornati a recitare un ruolo da protagonisti molti meriti sono proprio di Simone Inzaghi. Perché lavoro, idee e serietà alla fine pagano. Ora manca lo scudetto per completare il capolavoro. Un’ossessione tutta milanese. Ma quest’Inter ha tanto da dire anche in coppa.