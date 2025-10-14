Acquista il giornale
(S)punti di vista. Ma l’opinione di chi gioca va ascoltata

Il comunicato del Como sulla vicenda del match di campionato fra il Milan e i lariani spostato in...

di GIULIO
14 ottobre 2025
Mola

Il comunicato del Como sulla vicenda del match di campionato fra il Milan e i lariani spostato in Australia è solo l’ultimo atto di una telenovela molto poco divertente, nonostante la lodevole iniziativa del club degli Hartono che ha invitato 50 tifosi a Perth al seguito della squadra.

Quel che non convince, però, è il concetto di base espresso e motivato con altre parole: "A volte il sacrificio è essenziale, non per il beneficio individuale ma per il bene comune, per la crescita e la sopravvivenza della lega stessa".

Ma la salute dei calciatori? E i diritti degli altri tifosi (quelli che restano a casa, abbonati rossoneri compresi)? Possibile che debba prevalere sempre l’aspetto economico e che il “business“ conti più della passione? E se provassimo, almeno per una volta, ad ascoltare anche le ragioni di chi va in campo (o in panchina)?

Risuona così l’eco del dissenso manifestato nei giorni scorsi da Rabiot prima e Maignan poi, oltre ai dubbi legittimamente espressi già in estate da Fabregas (che ha ricevuto piena solidarietà anche dal collega Sarri). "D’accordo con Adrien, non capisco perché giochiamo all’estero - ha ribadito il portiere del Milan -. Oggi si dimenticano molte cose, si pensa molto all’aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, avremmo dovuto giocare in casa, quindi ‘perdiamo’ una partita casalinga. I nostri obiettivi sono ambiziosi"

La verità è che l’8 febbraio prossimo, vista l’indisponibilità di San Siro “prestato“ ai Giochi Invernali, Milan-Como si giocherà nella capitale dell’Australia Occidentale, a 14 mila km da Milano e 20 ore di viaggio, solo per denaro. Pare 12 milioni di euro, di cui, si dice, 3 milioni se ne andranno nelle spese di viaggio e soggiorno delle comitive; il resto, “in primis“, al Milan (4 milioni), a ruota il Como, con un gettone di presenza per ciascuna delle 18 altre società di A che non si sono opposte all’ultimo schiaffo al calcio-business. Arrendiamoci e mettiamoci il cuore in pace. E guai per chi osa contraddire.

