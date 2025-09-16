Squadra rivoluzionata e calendario complicato. Ma i biancoverdi devono guardare avanti. Osama: "Partita intensa con molti contrasti». Castelfidardo, zero punti e un avvio in salita: "A Teramo ci abbiamo provato in ogni modo»

Un inizio campionato in salita per il Castelfidardo. Era da aspettarselo vista la squadra totalmente nuova e un calendario che non aiuta. Una partenza un po’ come quella dello scorso anno: due partite, zero punti. L’anno passato da matricola, ma un allenatore confermato e un gruppo consolidato. Quest’anno con un anno di esperienza in più, ma solo in dirigenza, mentre allenatore e giocatori sono nuovi. O quasi. A parte il portiere Osama. L’unico superstite di un gruppo partito piano la stagione scorsa, ma che ha finito in crescendo. Chissà invece che Castelfidardo sarà quello di quest’anno? "Anche l’anno scorso non eravamo partiti al meglio, ma ogni inizio di stagione è diverso, dobbiamo cercare di fare più punti possibili per raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo" fa sapere Osama, portiere dei fidardensi, classe 2006. Beffato domenica da un ragazzo quasi coetaneo, quel Salustri, classe 2007, che poco prima della mezz’ora ha deciso con una inzuccata la sfida del Bonolis, piazzando la palla sul secondo palo sfruttando alla perfezione il cross dalla sinistra di Sereni. E così il Castelfidardo è tornato da Teramo a mani vuote, anche se non è stata una disfatta. Per il risultato. Nella prestazione le cronache raccontano di una partita comandata dagli abruzzesi. Il Teramo ha preso due legni (Pavone e Nanapere), ha segnato altri due gol, annullati (con Messori e Pavone), ha tenuto sempre il pallino del gioco. Il Castelfidardo ci mette tanta volontà, mantenendo in bilico il risultato fino alla fine, nonostante l’inferiorità numerica, ma non riesce mai a impensierire seriamente Torregiani. "È stata una partita intensa, con molti contrasti - continua Osama -. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire contro un avversario di questo calibro, costruito per vincere. Siamo stati meno brillanti negli ultimi metri nello sfruttare le occasioni". L’espulsione di Paramatti entrato in campo da pochi minuti non ha agevolato il finale per i fidardensi. "Sicuramente l’espulsione non ci ha agevolato, soprattutto perché è arrivata proprio nel momento in cui il Teramo aveva abbassato l’intensità e avremmo potuto fargli male. L’episodio è stato sfortunato: l’avversario gli è caduto addosso e, nel tentativo di liberarsi, è stato espulso per una presunta gomitata che in realtà non c’è stata". Ormai acqua passata, bisognerà pensare alla prossima sfida, a L’Aquila, un’altra big, che domenica salirà al Mancini. "Ci aspetta un altro avversario che lotta per il vertice. Dobbiamo allenarci con attenzione e prepararci al meglio, perché sarà un’altra partita molto intensa".