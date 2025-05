Squalifiche e sanzioni in Promozione e Prima Categoria: le decisioni disciplinari

Le squalifiche dopo l’ultimo turno in Promozione, campionato che ha chiuso una settimana fa la stagione regolare, e in Prima Categoria che invece giocherà oggi l’ultima giornata di campionato.

PROMOZIONE. Nella Jesina una giornata di squalifica per Scoccimarro.

PRIMA CATEGORIA. Una giornata di stop per Serrani, Ribichini, Togni (Borgo Minonna), Coppari, D’Alesio e Paesani (Filottranese), Montanari (Olimpia Marzocca), Campanelli e Marconi (Labor), Ulisse e Sanviti (Montemarciano), Buriani (Sampaolese), Pucci (Fc Osimo) e Stronati (Staffolo).

Ammenda di euro 250,00 alla Labor 1950 "per aver alcuni propri sostenitori, durante la gara, rivolto all’arbitro espressioni gravemente irriguardose. Inoltre, a fine gara il dirigente della società, senza permesso in quanto non in distinta, entrava all’interno del terreno di gioco". Inibizione per tre gare al dirigente della Labor, Raffaele Trovarelli e due giornate a Marco Moreschi, allenatore della Labor.

PLAYOUT E TITOLO REGIONALE. In questo fine settimana si giocherà, oltre che l’ultima giornata della stagione regolare in Prima Categoria, anche in Promozione. In campo Sassoferrato Genga e Jesina. Entrambe domani. Allo Stefanelli di Pergola si giocherà lo spareggio salvezza tra Pergolese e Sassoferrato Genga (ore 16:30). Quest’ultima dovrà solo vincere per restare nella categoria alla fine dei tempi regolamentari o nei supplementari. La Pergolese, vista la miglior classifica, potrà contare su due risultati: vittoria o pareggio. La Jesina invece, sempre domani, giocherà la sfida per il titolo regionale contro il Trodica alle ore 16:30 al Carotti di Jesi. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si tireranno i rigori.