Squalifiche. Il Cesena perde per tre giornate il bomber Corazza

Un turno di squalifica a Emanuele Pesaresi, allenatore in seconda della Recanatese, ai calciatori Paolucci (Ancona), Eleuteri e Spedalieri (Fermana): in sintesi alcuni provvedimenti del giudice sportivo di serie C dopo l’ultimo turno di campionato del girone B. Un turno di stop a Pesaresi "per avere tenuto – si legge nella motivazione – una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, nonostante i precedenti richiami, usciva dall’area tecnica per dissentire su una sua decisione". È stata poi comminata una giornata a Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen. Il Cesena per tre turni non potrà contare sull’attaccante Simone Corazza "per condotta violenta – è la motivazione – verso un avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, nel rialzarsi dopo uno scontro di gioco, lo colpiva volontariamente in pieno volto con il piede". È poi stato comminato un turno di stop a Eleuteri e Spedalieri (Fermana), Paolucci (Ancona), Eklu (Arezzo), Mesik (Pescara).