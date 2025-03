Stanziati 250 mila euro. Nuove luci al "Benelli". La Vis giocherà a Pesaro

La Vis giocherà allo stadio Benelli anche nel prossimo campionato. La notizia non era affatto scontata perché l’impianto di illuminazione attuale rischiava di non essere più adeguato agli standard televisivi e ai regolamenti. Una delle ragioni per cui nell’ambiente si temeva di dovere portare la Vis a giocare in un’altra città a prescindere dal campionato da disputare. Le parti si sono però incontrate, Vis e Comune, e ieri pomeriggio l’Amministrazione comunale ha annunciato l’accordo raggiunto: "Il Comune di Pesaro continua a investire sullo sport, ed ora arriva l’ulteriore conferma dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora che annunciano: lo stadio Benelli avrà un nuovo impianto di illuminazione a led che consentirà alla Vis Pesaro di adeguarsi alle richieste del campionato, garantendo la copertura televisiva delle partite". Il costo complessivo dell’intervento si aggira intorno ai 250mila euro che verranno stanziati a metà aprile dal Comune di Pesaro con la variazione di bilancio. "Prevediamo l’inizio dei lavori tra giugno e luglio, a campionato già terminato, in modo da poter iniziare la stagione 2025/2026 con l’illuminazione già installata – precisano Biancani e Della Dora –. La società e la città, grazie a questo intervento, potranno avere un volano per la visibilità e per la promozione su tutto il territorio nazionale".

Soddisfatto dell’accordo anche il presidente della Vis Pesaro, Mauro Bosco: "Ringrazio il sindaco Biancani e l’assessora Della Dora per la vicinanza, la collaborazione e la sensibilità dimostrata dall’amministrazione comunale nei confronti dello sport pesarese e della Vis Pesaro. Siamo felici di poter confermare che giocheremo anche la prossima stagione nel nostro amato stadio Benelli".

L’amministrazione aveva già destinato 25mila euro per l’adeguamento dell’impianto di videosorveglianza, al fine di rendere più sicura la zona anche dal punto di vista dell’ordine pubblico. Per lo stesso impianto sono stati stanziati anche 20mila euro per la sostituzione delle pompe di sollevamento delle acque di scarico. Infine, continua la nota del sindaco, "a giugno 2024 erano stati investiti 50mila euro per l’illuminazione che adesso verrà implementata con ulteriori 250mila euro. In pochi mesi, quindi, il Comune ha investito per il solo stadio Benelli – concludono Biancani e Della – quasi 350mila euro". Restano aperte altre questioni: la rete di recizione e le mura perimetrali e interne in pessimo stato, i serizi igienici della Prato, la copertura della stessa ed altri interventi.

