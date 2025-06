Stefano Melissano: Piano per Rafforzare la Squadra e Gestire il Budget

Il ds Stefano Melissano ha un piano per contemperare le esigenze di rafforzare la squadra con quelle economico finanziarie del club. ’L’enciclopedia vivente’, come lo aveva definito l’ex ds Mauro Meluso, ha le idee chiare sui 7 giocatori che serviranno (Artistico e Pompetti i nomi caldi), in aggiunta alla struttura base esistente, per creare una squadra competitiva. Contatti avviati per acquisire i potenziali rinforzi, il passo successivo è il cash. Stando a quanto affermato ieri dall’ad Gazzoli ("abbiamo costruito un budget per essere operativi subito e se domani ci fosse un giocatore da acquistare lo potremo fare senza attendere cessioni"), paiono sussistere le condizioni affinché sia possibile dare a D’Angelo una rosa completa all’inizio del ritiro, come lo scorso anno. Ciò non toglie che giocatori del calibro di Wisniewski e Salvatore Esposito possano essere sacrificati a fronte di offerte allettanti, una strategia che si sposa con quanto dichiarato da Gazzoli: "L’idea di budget dipenderà dalle dinamiche di mercato in entrata e in uscita". Sullo sfondo le esigenze di sfoltire l’ampio parco giocatori sotto contratto: ben trenta. Occhi puntati sulle cessioni di Zurkowski, Verde, Antonucci, Cipot, Moutinho, Serpe, Cugnata, Crespi, Mosti. Di Giorgio e Djankpata saranno dirottati in prestito. Da verificare Colak, sul piede di partenza se arriverà un degno sostituto, e Chichizola.

Fabio Bernardini