Stellone celebra la vittoria: "Partita straordinaria, attaccato con successo"

Stellone è raggiante e spiega l’impresa: "La testa muove le gambe, abbiamo fatto una partita straordinaria siamo stati bravi ad attaccarli. Dovevano farlo, bisognava vincere. La squadra stava bene, aveva voglia, sapeva che doveva aggredire e fare gol. Abbiamo vinto, per noi, per il nostro pubblico meraviglioso e per la società". Poi la lettura del secondo tempo: "Ho detto ai ragazzi di continuare, di non abbassarci, siamo stati bravi nel 2-3 a tirare fuori la testa e attaccare di nuovo e abbiamo segnato il quarto. Avevo chiesto di stringere i denti nel primo quarto d’ora della ripresa, ma non ci siamo disuniti, nonostante i problemi che avevamo sul piano fisico". Ora chi spera di incontrare tra Pescara, Vicenza, Ternana e Cerignola? "A questo punto del mini torneo una vale l’altra, il Pescara è in salute come le altre, se siamo qui è perché abbiamo grandi valori, continuiamo". Senza Pucciarelli, Paganini e Okoro prossimi alla squalifica: "Abbiamo altri giocatori che giocheranno al loro posto. Peixoto è recuperato, abbiamo valide alternative". Infine analogie con i playoff che ha giocato con il Frosinone? "Qui è diverso, questo è infinito. Le altre squadre che hanno riposato hanno un bel vantaggio, ma arrivati a questo punto della giostra poco conta la stanchezza e chi è arrivato secondo o terzo. Stiamo facendo qualcosa di incredibile, lo abbiamo fatto in campionato e lo stiamo facendo anche adesso, continuiamo, è bellissimo, ci giocheremo la doppia sfida con gioia".

d.e.