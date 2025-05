Stellone orgoglioso della Vis Pesaro nonostante l'eliminazione ai playoff

"Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. L’esito del quarto di finale era già stato deciso nella gara d’andata che ha pesantemente condizionato quella di ritorno. Sapevamo che oggi sarebbe stata molto dura ma noi comunque ci abbiamo provato. Nel primo tempo siamo riusciti a creare i presupposti per andare in vantaggio grazie ad un paio di occasioni". È uno Stellone rammaricato ma orgoglioso del proprio gruppo quello che si presenta nel post partita.

Il tecnico nonostante l’eliminazione elogia tutta la squa squadra: "Al mio gruppo posso dire soltanto grazie per ciò che ha fatto durante la stagione e durante questi playoff. Quest’ annata grazie anche al contributo di dirigenza, staff e tifosi è stata fantastica. Il rammarico è quello di esserci giocati i playoff a corto di giocatori. Disputare sei partite ravvicinate con diversi infortunati non era facile ma noi siamo riusciti a superare ogni aspettativa. Se l’obiettivo di inizio stagione era quello di ottenere la salvezza soffrendo meno dello scorso anno, noi siamo riusciti ad ottenerla alla fine del girone d’andata. In questa ottima stagione siamo riusciti a valorizzare sia tanti giovani ragazzi che possono avere un futuro anche in categorie importanti, ma anche i più esperti che si sono espressi molto bene. Ho riscontrato ottime risposte anche da chi disputava questa categoria per la prima volta in carriera".

L’avversario era di primissimo livello, un ostacolo troppo alto da superare anche per questa Vis dei miracoli: "Abbiamo incontrato – spiega il tecnico pesarese – una squadra forte che in questo periodo sta bene, è in condizione. Stanno mantenendo le alte aspettative della vigilia. Pescara è una grande piazza che può contare su un ottimo allenatore. Oltre a fare i complimenti ai miei ragazzi non posso esimermi da farli anche agli avversari. Abitando a Pescara e conoscendo molto bene la dirigenza, spero che questa squadra possa continuare il proprio percorso. Credo che abbiano tutte le carte in regola per giocarsi alla grande la semifinale contro l’Audace Cerignola".

Spazio poi al futuro: "A Pesaro sono felice – conclude Stellone – e con la Vis ho altri tre anni di contratto. L’annata è stata stressante e dunque in questi giorni penserò soltanto a riposarmi. In futuro mai dire mai. Ringrazio la società per avermi dato in questa stagione l’opportunità di avviare un progetto fin dal ritiro. Era da otto anni che subentravo a campionato in corso e in quelle condizioni non è mai facile poiché l’aspetto psicologico incide molto. La squadra che quest’anno ho avuto a disposizione era forte. Peccato non essere riusciti a proseguire il nostro cammino ai playoff ma sono comunque orgoglioso di come ha risposto squadra, società e tifoseria. Nei prossimi giorni pianificheremo il futuro".

Lorenzo Mazzanti