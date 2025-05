Stellone: "Piano tattico perfetto, avanti nei playoff"

Stellone ha una calma serafica da cui trapela una soddisfazione evidente: "E’ andato tutto esattamente come avevamo previsto". Un piano tattico perfetto, messo in atto con lucidità tattica e di pensiero: "Nel primo tempo dovevamo limitarli, dovevamo tenere viva la partita e con essa le nostre speranze. Era una gara difficile e bisognava interpretarla con freddezza". Nella ripresa i cambi hanno fatto la differenza: "Volevamo il cambio di passo, dovevamo rischiare di più. Sono molto contento della prestazione dei ragazzi, della loro tenuta fisica e mentale, di come hanno letto le azioni, e di come hanno interpretato la partita nel primo e nel secondo tempo. Siamo stati bravi a spingere quando dovevamo e a tenere la partita sempre aperta, anche quando abbiamo sbagliato il rigore, cose che capitano". Quindi un pensiero per Lari: "Purtroppo temiamo per il crociato, speriamo bene, ci dispiace molto". Il tecnico dedica il successo "al presidente, al direttore, alla società, alla città e naturalmente a noi. Quando si va avanti bisogna essere coscienti di aver fatto una bella cosa e l’abbiamo fatta". E adesso? "Non ci resta altro da fare che proseguire, non so con chi ma contro chiunque dovremo giocare secondo le nostre possibilità e con la chiara convinzione di non avere nulla da perdere. Andiamo avanti, è molto bello andare avanti nei playoff".

Entra Okoro e il tecnico dell’Arezzo Bucchi gli fa i complimenti: "Avevo fatto vedere tre volte ai miei l’azione di Okoro con il Carpi e gli avevo detto: non date appoggio ad Okoro. E’ stato bravo il nostro avversario". Eccolo il protagonista, Okoro, raccontare la rete decisiva: "Ho aspettato la palla, l’ho difesa, ho tagliato verso la porta e ho tirato, era un gol molto atteso. Stellone ci aveva chiesto di restare in partita più possibile, abbiamo avuto anche fortuna, l’Arezzo ha creato gioco, era una squadra forte, lo sapevamo". Quindi gli auguri a Lari: "Speriamo non sia una cosa grave". Dove può arrivare la Vis? "Non conosciamo l’avversario, ma vogliamo arrivare più lontano possibile". E ora, con l’infortunio di Lari, Okoro diventa sempre più importante: "Sono pronto".

L’allenatore dell’Arezzo Bucchi ammette: "La Vis ci dava poco tempo per poterli aggredire. Calciavano palla lunga e così eludevano il nostro pressing. Nel secondo tempo sono stati più bravi a toglierci il ritmo, a spezzare il nostro gioco, non riuscivamo quasi mai ad iniziare una azione pulita, loro si buttavano a terra, sporcavano l’azione. Sono stati bravi a non farci giocare. Quanto sono dispiaciuto da uno a dieci? Cento per tutti. Non è passata la squadra migliore, ma quella che ha sfruttato al meglio gli episodi. Siamo stati bravi a limitarli. Li abbiamo messi alle corde nel primo tempo. Nella ripresa un episodio per uno, fino al gol che ha spezzato l’equilibrio"

Davide Eusebi