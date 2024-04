Striscione dei tifosi del Dortmund: "Avanti Catania. Padova e Palermo vergogna d'Italia"

Dortmund, 9 aprile 2024 - Nella ventottesima giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund ha ospitato lo Stoccarda in una sfida decisiva per la corsa Champions di entrambe le squadre. Oltre al risultato finale, 0-1 per gli ospiti grazie alla rete di Guirassy, a fare notizia è uno striscione apparso nella Sudtribune durante il corso della partita. Due scritte, in perfetto italiano, ben evidenti che riportano un concetto molto chiaro: "Avanti ultras di Catania. Padova e Palermo vergogna d’Italia”. Sebbene il significato sia inequivocabile, bisogna fare chiarezza sul perché tale striscione sia apparso durante il match di Bundesliga.

Anzitutto, bisogna tenere sempre a mente i tantissimi rapporti e intrecci tra le varie tifoserie di tutto il mondo. Per fare qualche esempio: la Roma con il Panathinaikos, la Salernitana con lo Schalke 04, la Sambenedettese con il Bayern Monaco e, quello che più ci interessa in questa storia, il triangolo tra Borussia Dortmund, Napoli e Catania. In particolare, i supporters che animano il meraviglioso 'Muro Giallo' (altro nome con cui è nota la curva del Dortmund) sono legati da una forte amicizia con gli ultras della Curva A del Napoli. Questi ultimi sono uniti con un doppio filo a quelli del Catania, dunque ecco chiarito il collegamento tra Dortmund e Catania, Lo striscione fa riferimento agli episodi accaduti lo scorso 19 marzo durante la finale di Coppa Italia di Serie C tra Catania e Padova. Durante l'intervallo della partita, alcuni tifosi siciliani sono riusciti a superare le barriere a bordo campo, entrando così sul terrendo di gioco. L'obiettivo era cercare lo scontro con gli ultras veneti, tanto che la situazione è presto degenerata richiedendo l'intervento della Polizia in tenuta antisommossa per poter tornare alla normalità. Dopo essersi stuzzicati con vari cori durante tutto l'arco dei primi 45 minuti, una volta in campo i tifosi del Catania sono andati sotto il settore riservato a quelli del Padova nel tentativo di tirarsi petardi a vicenda, rubare bandiere e striscioni ed entrare in contatto fisico, cosa fortunatamente evitata dalla Polizia. Sono stati minuti di forte tensione che, tra l'altro, hanno fatto tardare la ripresa delle operazioni. La finale di andata si è poi chiusa con il successo del Padova per 2-1, mentre quella di ritorno ha visto il Catania trionfare 4-2 e, per punteggio complessivo, aggiudicarsi il trofeo. Dati questi episodi, gli ultras della squadra tedesca hanno voluto esprimere la loro vicinanza a quelli siculi.

Manca però ancora un tassello: il Palermo. Sempre per i vari intrecci tra tifoserie, quelli del Padova sono gemellati con il Palermo che, per ovvie ragioni, non sono ben visti dai corregionali. Dunque, per pura "proprietà transitiva" nel concetto degli ultras ecco che anche i rosanero, oltre che i biancorossi, per i tifosi del Borussia sono "la vergogna d'Italia".

Questo non è l'unico caso del fine settimana che unisce Germania e Italia. Durante Colonia-Bochum, i tifosi della squadra di casa hanno esposto uno striscione a sostegno del Centro Storico Lebowski, realtà della provincia fiorentina che domani (mercoledì 10 aprile, ndr) giocherà la finale di Coppa Italia Promozione. La differenza rispetto a quello dei colleghi del Borussia? Almeno in quel caso non si offendeva nessuno...