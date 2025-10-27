Succede tutto nel secondo tempo (3-1). Il Cannara cade tra le proteste. Il Prato sorpassa nella ripresa

Prato

PRATO (3-4-1-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Zanon; Cesari (34’s.t. Limberti), Settembrini (4’s.t. Lattarulo), Cela (41’s.t. Verde), D’Orsi; Greselin (24’s.t. Atzeni); Gioè, Rossetti (34’s.t. Mencagli). A disposizione: Fantoni, Iacoponi, Corsa, Rinaldini. Allenatore: Venturi

CANNARA (3-5-2): Vassallo; Baraboglia, Myrtollari, Bertaina Enzo; Cardoni G. (32’s.t. Porzi), Schvindt, Roselli, Ferrario (24’s.t. Lomangino), Mancini; Bertaina Elian, Haxhiu. A disposizione: Taiti, Lupi, Raviele, Cardoni R., Gnazale, Vitaloni, Azurunwa. Allenatore: Armillei. Arbitro: Tassano di Chiavari (Federico di Agropoli e Di Meglio di Napoli).

Marcatori: 10’s.t. Risaliti, 32’s.t. Myrtollari, 46’ D’Orsi, 50’Gioè (rigore)

Note: spettatori 1500 circa (978 abbonati). Espulso al 48’s.t. Schvindt per fallo su D’Orsi. Ammoniti: Myrtollari (9’s.t.), Gioè (12’s.t.), Baraboglia (37’s.t.), Mancini (40’s.t.), Haxhiu (44’s.t.). Angoli: 3-4. Recupero: 0’p.t.; 5’s.t.

Il Cannara esce sconfitto per 3-1 al Lungobisenzio fra le polemiche. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. Al 55’ punizione dai 25 metri con D’Orsi che scodella in area per la deviazione di testa di Risaliti che porta in vantaggio il Prato. Il Cannara chiede una posizione di fuorigioco del difensore ma Tassano convalida la rete. Al 73’ cross di D’Orsi e colpo di testa di Rossetti che sfiora la traversa. Al 77’ il pareggio ospite: angolo di Elian Bertaina e colpo di testa sul primo palo di Myrtollari che anticipa la difesa laniera. Il Cannara pregusta il pari ma in pieno recuperoil Prato torna in vantaggio con il tiro a girare di D’Orsi. Al 94 espulso l’argentino Schvindt per fallo da rigore su D’Orsi. Proteste cannaresi ma è rosso per l’argentino e penalty per i toscani che Gioè trasforma per il 3-1.