Successo a Trento: Maistrello e Cisco firmano lo 0-2. Festa Union Brescia. Ecco la prima vittoria

L’Union Brescia supera 2-0 il Trento e conquista al “Briamasco“ i primi tre punti del campionato. Un successo, come sostenuto dall’allenatore bresciano Aimo Diana, la cui importanza può andare al di là dei 3 punti messi in classifica e può trasmettere nuova fiducia e convinzione a Balestrero e compagni. In avvio i gialloblù provano a partire forte per far valere il fattore campo, ma ben presto gli ospiti riescono a guadagnare spazio. Rimasti senza esito i tentativi di Maistrello e Vido, la squadra di mister Diana, ex di turno, riesce a sbloccare il risultato al 23’. L’azione si sviluppa sulla fascia sinistra, dove è bravo De Maria a pennellare un invitante cross al centro per Maistrello, che sfrutta le sue doti in elevazione e manda il pallone dove Barlocco non può arrivare. Il vantaggio carica i biancazzurri, che solo 5’ più tardi sfiorano il raddoppio con De Francesco, ma il portiere gialloblù si rifugia in corner. Gli aquilotti cercano di reagire, ma la difesa bresciana è sempre attenta e non concede vere occasioni alla compagine di mister Tabbiani.

La ripresa si apre con una fiammata dei padroni di casa, che provano a raddrizzare la situazione nei primi minuti con Aucelli e Pellegrini, ma la retroguardia dell’Union Brescia riesce a controllare la situazione. Al 25’ il Trento “intravede“ il pareggio. Maffei calcia a rete e Guglielmotti, che si trova sulla traiettoria devia il pallone, ma Gori non si lascia sorprendere e riesce a mandare la sfera sopra la traversa. Il punteggio non muta fino al 35’, quando arriva l’episodio che avvicina la formazione di Aimo Diana al successo. Cazzadori costringe al fallo Corradi, che rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica per la parte conclusiva del match. È il colpo decisivo per le residue speranze dei trentini ed è il segnale dell’attesa vittoria per l’Union Brescia che all’ultimo minuto di recupero firma il definitivo 2-0 con Cisco e può concentrarsi con rinnovata consapevolezza sul match interno di sabato con la Pro Vercelli.

UNION BRESCIA 0-2 (0-1)

Marcatori: 23’ pt Maistrello; 51’ st Cisco.

Luca Marinoni