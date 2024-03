Successo al "Barbetti» (2-0), nel finale probemi con i riflettori. Il Gubbio stende anche l’Arezzo. Di Massimo apre, poi Bernardotto

GUBBIO

2

AREZZO

0

GUBBIO (4-3-1-2): Vettorel; Morelli (st 34’ Calabrese), Signorini (st 21’ Pirrello), Tozzuolo, Dimarco; Mercati (st 34’ Rosaia), Casolari (st 21’ Brambilla), Chierico (st 15’ Bumbu); Spina; Bernardotto, Di Massimo. All. Braglia A disp. Greco, Desogus, Gnazale, Guerrini, Mancini.

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Renzi (st 14’ Donati), Masetti, Risaliti, Montini; Bianchi (st 14’ Damiani), Foglia (st 14’ Mawuli); Pattarello, Catanese (st 29’ Guccione), Settembrini (st 14’ Gaddini); Gucci. All. Indiani A disp. Ermini, Borra, Chiosa, Lazzarini, Castiglia, Coccia, Sebastiani.

ARBITRO: Drigo di Portogruaro (Andreano-Bernasso)

Marcatori: pt 43’ Di Massimo, st 50’ Bernardotto

NOTE: corner 3-10; ammoniti: Renzi, Signorini, Tozzuolo, Gucci, Bianchi, Masetti, Damiani; recupero pt 3’; st 6’.

GUBBIO – Una vittoria sofferta in una partita infinita in cui è successo di tutto: il Gubbio ha la pelle dura e lo ha dimostrato anche ieri. Un 2-0 non perfetto, ma sicuramente efficace e che lancia i rossoblù nelle zone nobili della classifica. Il Gubbio parte con intensità, facendosi vedere dopo 6’ con Spina che impegna subito Trombini con un mancino dal vertice dell’area. L’Arezzo prende coraggio con il passare dei minuti. Ci provano Bianchi e Settembrini ma mandano alto, poi il tentativo di Montini termina a lato. Intorno alla mezzora il match si accende anche agonisticamente e al 33° arriva il primo episodio chiave del match. Chierico in area interrompe la manovra avversaria e anticipa Bianchi che lo stende: per Drigo è calcio di rigore. Dal dischetto va Di Massimo che spiazza Trombini ma trova solo il palo esterno. L’esterno abruzzese si rifà dieci minuti più tardi, quando su assist di Casolari fredda Trombini e con un tocco preciso manda avanti i suoi. Nella ripresa gli ospiti entrano con la voglia di riprenderla: al 57° Gucci colpisce di testa su cross di Renzi ma spedisce alto, al 63° Gaddini scappa via, davanti a Vettorel non trova lo specchio. Sulla ripartenza Spina serve Di Massimo che da dentro l’area prova ad incrociare ma Trombini si esalta e devia. Col passare dei minuti il Gubbio cala e l’Arezzo cerca l’assalto finale. All’86° Guccione calcia direttamente in porta da calcio di punizione ma Vettorel salva. Il match si interrompe per dieci minuti a causa di un blackout, e nei sei minuti di recupero Bernardotto, da due passi, su azione di contropiede, mette il sigillo al match.