Successo dei lariani. Il Lecco stende l’Ospitaletto. Pari AlbinoLeffe, l’Union va ko
Il Lecco parte bene in campionato, supera 2-1 l’Ospitaletto e vendica l’eliminazione in Coppa Italia proprio contro i bresciani. Pareggio casalingo 2-2, invece, per l’AbinoLeffe contro la Dolomiti Bellunesi, mentre l’Union Brescia perde in casa 2-1 contro l’Arzignano.
Al Rigamonti Ceppi di Lecco, padroni di casa in vantaggio dopo 16’: Furrer va via sulla sinistra, palla al centro per Zanellato che di sinistro spedisce la palla sotto il sette. Passano 6’ e il Lecco raddoppia. Lancio lungo per Sipos che con un tocco sotto supera Sonzogni. Nella ripresa l’Ospitaletto al 12’ accorcia le distanze con un gran tiro dal limite di Guarneri.
L’Union Brescia di Diana va invece avanti al 41’ con un bellissimo gol di Di Molfetta, gran tiro dal limite nell’angolino alto, ma subisce nella ripresa il ritorno dell’Arzignano che ribalta il risultato con una doppietta, al 20’ e al 45’, di Minnesso.
L’AlbinoLeffe si porta invece in vantaggio al 20’ con Svidercoschi, ma la Dolomiti pareggia al 44’ con Toci e va avanti nel recupero con Agosti. Nella ripresa il gol del 2-2 lo segna Lombardi. Tra le gare di oggi anche Vicenza-Lumezzane alle 21.
Fulvio D’Eri
