Successo di platino (3-1). L’Ellera si rilancia. Travolto il Terni Fc

ELLERA 3 TERNI FC 1

ELLERA (4-3-3): Segoloni0; Dedja (15’pt Mottola), Cenerini, Battistelli, Bartoli (32’st Morlunghi); Salvucci, Giabbecucci, Piccioli (42’st Passaquieti); Minuti, Massetti (15’st Mariotti), Hysenaj. (A disp. Del Vecchio, Pimpinelli, Bevilacqua, Sisani, Balducci). All. Tomassoli.

TERNI FC (4-4-2): Iurino; Dianda, Romeo, Rocci, Flavioni; Pettorossi, Dida (15’st Leonardi), Carletti; Pacilli (29’pt Bonomo), Quondam (15’st Hernandez), Pucci (26’st Mainardi). A disp. Fiaschetti, Zecchetelli, Mengoni, De Santis, Rossi. All. Tozzi Borsoi.

Arbitro: Ottaviani di Foligno (Cannoni e Valentini).

Marcatori: 31’pt Giabbecucci, 12’st Piccioli (E), 17’st Hernandez (T), 47’st Minuti (E).

NOTE: Bonomo (T) para un rigore a Giabbecucci (E). Espulsi: 29’pt, 30’pt Pacilli dalla panchina (T). Ammoniti Pucci, Dida (T), Salvucci, Massetti, Piccioli, Cenerini (E). Spettatori: 150.

Vittoria di platino per l’Ellera che rilancia la corsa playoff portandosi a 3 lunghezze dal quinto posto. Una sconfitta pesante per il Terni Fc che si ritrova in piena zona playout. A sbloccare la gara è Giabbecucci su punizione. Palla all’incrocio, gol numero 7 in campionato. Il Terni Fc resta in dieci per il rosso a Iurino. Espulso Pacilli dalla panchina. Il raddoppio arriva in avvio di ripresa con Piccioli. Il Terni Fc accorcia con Hernandez. L’Ellera firma il 3-1 con Minuti.