Successo in trasferta (0-1). La Pietralunghese prende il volo. Calderini stende il San Venanzo

SAN VENANZO 0 PIETRALUNGHESE 1

SAN VENANZO (4-2-3-1): Lori; Gambacorta, Cenerini (1’st Baiocco), Subbicini, Grassi; F. Marianeschi (29’st Mignone), Giommetti; Salustri (26’st Colussa), Fattorini (29’st Marietti), Cavalletti; Cacciamano (19’st Vicaroni). A disp.: N. Marianeschi, Alunni, Eguez Acosta, Zaccheo. All.: Andrea Montecucco.

PIETRALUNGHESE (4-2-3-1): Abibi; Naticchi, Giambi, Nuti, Bruzzesi; Gatti (10’st Met Hasani), Locchi (23’st Simoncini); Veneroso (39’st Pauselli), Esposito, Calderini (23’st Mangiaratti); Micchi (16’st Rossi). A disp.: Casciani, Martinelli, Nicoli, Berettini. All.: Luca Pierotti.

ARBITRO: Paolini di Chieti (Trotta e Ricci).

Marcatore: 47’pt Calderini (P).

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Baiocco, Mignone (SV), Locchi, Rossi (P). Recuperi: pt 3’, st 4’.

La Pietralunghese espugna anche il Pambianco, confermandosi leader del campionato di Eccellenza insieme a Terni Fc e Angelana. Il guizzo decisivo porta la firma di Calderini, che decide la partita nel finale di tempo. Primo centro stagionale per il fantasista che manda le squadre al riposo con i rossoblù avanti di un gol. Nella ripresa Montecucco sostituisce subito Cenerini infortunato con Baiocco. Dentro anche Colussa, Marietti, Mignone e Vicaroni per Salustri, Fattorini, Marianeschi e Cacciamano. Proprio Vicaroni ha sui piedi la palla del pari, nel finale, servito da Colussa, ma la palla sbatte sul palo ad Abibi battuto. É l’occasione che sancisce la vittoria della Pietralunghese e inchioda il San Venanzo al penultimo posto.