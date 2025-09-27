Che brutta Reggiana: a Bolzano vince per 3-1 il Sudtirol

Sconfitta senza appelli: al "Druso" di Bolzano cade la Reggiana e lo fa senza quasi opporre resistenza. Troppo Sudtirol, coi biancorossi che sembravano in venti in campo di fronte alle maglie granata poco coese e reattive.

Nel primo tempo accademia totale per i padroni di casa: le casacche biancorosse sbucavano da tutte le parti. Su tutti, straripante Odogwu con una potenza fisica che Papetti e compagni non sanno contrastare: due assist per l’attaccante, prima per Martini (preciso diagonale al 18’) e poi per Merkaj (zampata da rapace d’area al 26’). Poi altre occasioni per gli altoatesini, e la reazione granata è estremamente timida, per non dire inesistente.

Nella ripresa tris con Tronchin da fuori: qui male Motta. Gol della bandiera di Portanova, lesto sugli sviluppi di un corner, ma è troppo poco e il Sudtirol vince con netto merito.

Non c’è tempo per leccarsi le ferite, presto si tornerà in campo: martedì a Reggio arriverà lo Spezia per il primo turno infrasettimanale dell’anno. I liguri oggi hanno perso 2-0 a Venezia (espulso l’ex granata Vignali, che martedì sarà così squalificato). Si giocherà alle ore 20.30.

Il tabellino

SUDTIROL-REGGIANA 3-1

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, El Kaouakibi; Molina, Tait (24’st Coulibaly), Tronchin (42'st Brik), Martini (30’st F.Davi), S.Davi (30’st Zedadka); Merkaj (42'st Italeng), Odogwu. A disp.: Poluzzi, Theiner, Bordon, Mallamo, Pecorino, Sabatini. All.: Bocchini (Castori squalificato)

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (35’st Tavsan), Reinhart (35’st Novakovich), Bertagnoli (dal 26’st Charlys), Bozzolan (1’st Marras); Portanova, Girma (1’st Lambourde); Gondo. A disp.: Saro, Enza, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Mendicino, Maisterra. All.: Dionigi

Arbitro: Marcenaro (Mondin e Rinadi; IV ufficiale Tremolada; Var Volpi, Avar Monaldi).

Reti: Martini (S) al 18’pt, Merkaj (S) al 26’pt, Tronchin (S) all’11’st, Portanova (R) al 14’st.

Note: presenti 696 tifosi granata nel settore ospiti.

Ammonito Coulibaly. Angoli: 10-4. Recuperi: 1’pt e 4’st.