Sugli spalti. La Samb al Curi. Tagliandi già in vendita

Ha preso il via la prevendita dei tagliandi, in modalità online (solo per i possessori di Grifo Card) e nelle ricevitorie abilitate Ticketone, e anche in biglietteria dei tagliandi per la gara di campionato Perugia-Sambenedettese in programma martedì prossimo al Curi con fischio di inizio alle 20,45. Chi ha caricato l’abbonamento sulla Grifo Card deve presentarsi al tornello munito di segnaposto consegnato al momento della sottoscrizione.

La biglietteria di Pian di Massiano sarà aperta: lunedì 22 dalle ore 16 alle 19, mentre martedì, giorno della partita, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

La Curva Sud sarà riservata esclusivamente ai possessori della Tessera del Tifoso della Sambenedettese, residenti nelle regioni Marche e Abruzzo. I biglietti per questo settore sono disponibili in tutte le ricevitorie Ticketone e online.

È previsto il divieto di vendita nei settori ordinari per i residenti in Marche e Abruzzo, in linea con le disposizioni di sicurezza.

La vendita si chiuderà lunedì alle 19. I titoli sono incedibili e strettamente nominali.