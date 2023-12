Suicidio Ancona, ripresa da horror. Il Sestri Levante ci crede e rimonta

SESTRI LEVANTE

3

ANCONA

2

SESTRI LEVANTE (4-3-2-1): Anacoura; Ghigliotti (1’ st Podda), Oliana, Matteucci (22’ st Grosso), Furno; Troiano (1’ st Sandri), Raggio Garibaldi (22’ st Gala), Parlanti (42’ Andreis); Candiano, Forte; Margiotta. A disp. Oliveri, Raspa, Pane, Nenci, Toci, Busatto. All. Barilari.

ANCONA (4-3-3): Perucchini: Clemente (30’ Dutu), Cella, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto (37’ Gavioli), Paolucci (17’st Basso); Energe (17’ st Peli), Spagnoli, Cioffi (30’ Kristoffersen). A disp. Vitali, Testagrossa, Nador, Peli, Marenco, Agyemang, Radicchio, Barnabà, Mattioli. All. Colavitto.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Reti: 12’ Spagnoli, 46’ Energe, 3’ st Margiotta, 23’ st e 35’ st Forte.

Note: ammoniti: Troiano, Cioffi, Cella, Gavioli; partita a porte chiuse; recuperi: 2’ + 6’.

di Giuseppe Poli

Folle Ancona, che al Piola rimedia una sconfitta da incubo: con una ripresa da suicidio i dorici si fanno rimontare i due gol del primo tempo e incassano il più assurdo dei ko, il secondo consecutivo dopo quello contro il Pontedera. Se, infatti, da un lato c’è l’Ancona che va meritatamente al riposo in vantaggio sul 2-0 e apparentemente in totale controllo della partita, dall’altro c’è la squadra arrendevole che si fa sorprendere nella ripresa dalla voglia di riscatto dei liguri che rimontano e, complice anche un episodio sfortunato per i dorici, il gol non gol di Basso, sul rovesciamento di fronte trovano anche il gol partita. E’ la peggior Ancona vista in campo dall’arrivo di Colavitto, quella della ripresa, una squadra dal doppio volto che mostra tutti i suoi limiti, ancora una volta contro una delle formazioni meno attrezzate del campionato. Eppure il primo tempo comincia bene, con i dorici che mettono subito in chiaro le proprie intenzioni, non rischiando praticamente nulla e trovando il gol prima del quarto d’ora con assist perfetto di Clemente dal fondo e stacco di testa di Spagnoli che mette a segno il suo ottavo centro stagionale. Cioffi ed Energe tengono in costante apprensione la retroguardia ligure, al quarto d’ora sul primo salva Anacoura, alla mezz’ora è ancora l’estremo difensore ligure a opporsi al destro da fuori di Paolucci. Ancona padrona del campo, insomma, e lo dimostra l’azione nel primo minuti di recupero con cui raddoppia: spunto e tiro di Cioffi, para Anacoura, la palla finisce a Energe che insacca il 2-0. Ripresa horror: prima Forte colpisce il palo, Cella rinvia corto, Margiotta ringrazia e accorcia. Poi Parlanti innesca Margiotta che serve l’assist per Forte che pareggia, e infine dopo una conclusione di Basso su bella azione dell’Ancona sulla destra che fa gridare al gol, il Sestri riparte con i dorici sbilanciati in avanti e ancora Forte va a realizzare il gol che decide la partita.