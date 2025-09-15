Super Ferrante, è festa Ternana. Arriva la seconda vittoria di fila

TERNANA 2 CARPI 0

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Bianay Balcot (24’ st Meccariello), Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana (33’st Tripi) Ferrante (24’ st Leonardi), Dubickas (43’ st Romeo) A disp.: Vitali, Morlupo, McJannet, Brignola, Longoni, Valenti, Turella, Biondini, Bruti, Durmush, Proietti. All.: Liverani.

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti (24’ st Casarini), Figoli (24’ st Amayah), Rosetti (33’ st Pietra), Arcopinto (24’ st Forte); Cortesi, Stanzani (12’ st Rigo); Gerbi. A disp.: Scacchetti, Perta, Verza, Panelli, Mahran, Pitti, Sall, Visani. All.: Cassani.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Marcatori: 4’ pt Ferrante, 18’ st Sorzi (aut.)

Ammoniti: Gerbi, Cecotti, Pietra.

Recupero: 2 - 4

Angoli: 7 - 3

Spettatori: 2.970 (di cui 17 ospiti), incasso 32.256 euro.

Le Fere crescono e bissano il successo di Rimini piegando il Carpi che era imbattuto. La squadra di Liverani (in tribuna per squalifica, sostituito da Bellucci) mostra grande organizzazione, compattezza, efficacia sotto rete (Ferrante ancora al top). Ottimo viatico in vista dell’imminente passaggio di proprietà del club, previsto nella giornata odierna. Nel reparto difensivo Maestrelli rimpiazza Loiacono (out per infortunio come Capuano). A centrocampo c’è l’esordio di Garetto al rientro dalla squalifica. In attacco Dubickas affianca Ferrante con Orellana a sostegno. Cassani, tecnico del Carpi, rispetto alla sfida con il Campobasso opta per Arcopinto sulla corsia destra al posto di Rigo. Fere subito in vantaggio: lancio di Ndrecka, sponda di Dubickas per Ferrante che conferma il suo grande momento con un sinistro da oltre 25 metri che sorprende Sorzi e si insacca all’angolo basso. La Ternana non concede grandi spazi agli avversari e va vicina al raddoppio, ancora con Ferrante che manca di poco il bersaglio su un cross basso di Vallocchia ben lanciato da Orellana (che spazia molto su tutto il fronte). Alla mezzora c’è un rasoterra di Cortesi con pallone a lato. Nel finale di frazione torna in auge Ferrante che gira di testa su cross di Ndrecka e trova un grande intervento di Sorzi. La prima concreta occasione per il Carpi arriva al 9’ della ripresa, quando Figoli, su respinta della difesa, conclude da 20 metri e il pallone sfiora il palo. Al quarto d’ora Sorzi vola a deviare una potente conclusione di Vallocchia dal limite e un minuto dopo salva anche su quella più ravvicinata di Orellana. Al 18’ il raddoppio rossoverde: Dubickas ai 20 metri è bravo a recuperare un pallone che arriva poi a Ferrante il quale lascia partire un sinistro che si stampa sul palo, carambola sulla testa del portiere in volo e termina in rete.