Supercoppa Italia 2024: confermata in Arabia Saudita con formula a quattro squadre

Si resta in Arabia Saudita anche per la Supercoppa Italia del prossimo anno, con la formula a quattro squadre e tanti soldi in arrivo per i club che vi parteciperanno. Lo ha confermato ieri la Lega calcio Serie A, dopo l’assemblea che si è svolta in videoconferenza con la partecipazione delle 20 società, completamento dei lavori iniziati lo scorso 28 aprile.

Durante l’incontro, il presidente Ezio Simonelli ha aggiornato i club sulle iniziative collegate alla finale della Coppa Italia a Roma, tra Milan e Bologna. L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha invece illustrato il programma del Festival della Serie A che si terrà a Parma dal 6 all’8 giugno, con la presentazione del calendario della Serie A 2025/2026. E ha anche confermato di aver ricevuto l’interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre già sperimentato nell’ultima edizione vinta dal Milan.

Sarebbe la terza edizione consecutiva in Arabia, secondo il contratto il paese dei petroldollari potrà ospitare un’altra edizione nei tre anni successivi.