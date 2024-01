Supercoppa italiana 2024, perché si gioca in Arabia Saudita

Riyad, 18 gennaio 2024 – Conto alla rovescia per il primo fischio di Supercoppa. Iniziano le final four: Napoli/Fiorentina e Inter/Lazio. Partite che promettono i fuochi d’artificio, ma che andranno in scena fra oggi (18 gennaio) e e il 22 gennaio, non in Italia, ma in Arabia Saudita.

Alla base della decisione di giocare in trasferta c’è un accordo quadriennale firmato nel 2018 e poi sospeso per due anni a causa della pandemia Covid. Il contratto prevedeva la disputa di quattro finali in quattro anni: due si sono tenute a Riyad nel 2019 e nel 2020 e l’ultima edizione avrebbe dovuto essere quella del 2020, ma la pandemia mondiale ha riportato il trofeo per due edizioni in Italia prima del 2023.

Un’edizione che fa da ponte al nuovo contratto stipulato tra la Lega e il Paese mediorientale per altre quattro edizioni del torneo nei prossimi 6 anni.

Come funziona la formula delle Final four

La Lega di Serie A, infatti, ha deciso di adottare il modello delle final four introducendo anche le squadre che si sono classificate al secondo posto nelle due principali competizioni italiane. Per questo al Napoli campione d'Italia in carica e all'Inter detentrice della Coppa Italia, si aggiungono la Lazio, che si è posizionata al secondo posto della classifica della Serie A 2023/2024, e la Fiorentina, sconfitta proprio dall'Inter nella finale della coppa nazionale a Roma.