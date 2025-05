Superderby playoff: biglietti esauriti in poche ore, stadio Benelli preso d'assalto

Assalto ai botteghini on line. Quelli fisici, quelli dello stadio "Benelli" oggi non apriranno. Il superderby che apre la serie dei playoff nazionali per accedere alla serie B, è tutto esaurito. La prevendita era partita per "sbaglio" giovedì, quando si era aperta una finestra sul circuito on line che ha fatto in tempo a mettere in vendita 400 biglietti bruciati in pochi minuti, giusto il tempo per rendersi conto che bisognava aspettare la riunione del Gos, in Prefettura, prevista per l’indomani. Una volta arrivato l’ok dalle autorità, ieri è stata aperta la vendita. Dalle 14,30 in poi le biglietterie on line e dei punti vendita vivatikets in città e fuori sono state letteralmente prese d’assalto dai tifosi. Risultato: in nemmeno tre ore bruciati i 3100 biglietti a disposizione, 588 dei quali sono andati alla tifoseria ospite. Effetti: indesiderati. Perché quasi il doppio delle persone che potranno vedere questa partita non potranno farlo. Al bar Zongo, rivendita ufficiale del club, c’è una lista chilometrica che non può essere accontentata, così come ovunque, nei vari punti vendita e in sede sono arrivate valanghe di telefonate di richiesta da parte di pesaresi e tifosi da tutta la provincia e oltre. Sono oltre 1500 i tifosi o i simpatizzzanti biancorossi rimasti a bocca asciutta e tra questi, lamentano alcuni tifosi storici "anche persone che come noi hanno preso l’acqua o il sole ogni domenica e che non sono riusciti ad acquistare il biglietto".

Stessi toni a Rimini, dove hanno acquistato in pochi minuti tutti e 588 i biglietti disponibili per il settore ospite. Ma le richieste sarebbero state superiori a duemila. Lo stesso numero di pesaresi che probabilmente andrà a Rimini mercoledì per la gara di ritorno (caccia aperta a una ventina di pullman). E’ il terzo sold out stagionale (dopo la gara con il Pontedera e l’altro derby playoff con il Rimini, senza contare altri pienoni come quello con il Pescara). Il Benelli, oltre che vecchio e inospitale, sarà anche stretto (e la Vis perderà il doppio dell’incasso). Alcuni tifosi stanno suonando alle case attorno allo stadio per potere salire sui tetti o nei terrazzi. "Riempite lo stadio e poi lo facciamo", aveva detto l’ex sindaco Ricci. Forse è giunta l’ora.

Davide Eusebi