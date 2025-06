Figuraccia della Svizzera femminile: sconfitta 7-1 contro l'Under 15 del Lucerna

Roma, 25 giugno 2025 – Doveva rimanere segreto, ma alla fine la notizia ha fatto il giro del web: la Svizzera femminile ha perso 7-1 un'amichevole contro l'Under 15 del Lucerna a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo. Il risultato è decisamente negativo, tanto che l'obiettivo della Federazione era quello di non rivelarlo da nessuna parte: la gara si è giocata a Nottwil a porte chiuse e nessun giornalista aveva accesso. Missione fallita: qualche ora dopo, un giocatore della squadra biancoblù ha raccontato tutto sui suoi profili social, inserendo sia le foto che il risultato della partita. Non è certamente un risultato rassicurante per Lehmann e compagne, che tra esattamente una settimana ospiteranno il Campionato Europeo. Il rischio è che questo pesantissimo ko destabilizzi la squadra di Pia Sundhage, che ora deve ritrovare la lucidità a partire dall'amichevole contro la Repubblica Ceca, in programma per domani. Quella contro la squadra di Jitka Klimkova sarà l'ultima gara prima dell'inizio degli Europei, nei quali la Svizzera esordirà contro la Norvegia. Lehmann e compagne sono nel Gruppo A insieme a Finlandia, Islanda e proprio Norvegia. L'Italia si trova nel Gruppo B con Belgio, Portogallo e Spagna; il Gruppo C è formato da Danimarca, Germania, Polonia e Svezia e nel Gruppo D ci sono Inghilterra, Francia, Paesi Bassi e Galles. Nell'ultima edizione è stata la Nazionale dei Tre Leoni a vincere, grazie al 2-1 maturato dopo i tempi supplementari contro la Germania. In quella partita, per le inglesi segnarono Toone e Kelly, mentre per le tedesche l'unico gol fu quello di Magull al 79'. La Svizzera non riuscì a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta del torneo, dato che chiuse al terzo posto nel Gruppo C e dovette abbandonare la competizione dopo tre partite. Per quest'anno l'obiettivo è chiaramente quello di migliorare quanto fatto nel 2022 in Inghilterra, ma la pesante sconfitta contro l'Under 15 del Lucerna non lascia ben sperare. La selezionatrice Pia Sundhage spera comunque che la sua squadra possa fornire una prestazione migliore contro la Repubblica Ceca, quantomeno per cancellare la figuraccia di ieri e caricarsi nel modo migliore in vista del prossimo Campionato Europeo.