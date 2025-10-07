Szczesny torna sull'addio al calcio: “Ho cambiato idea grazie a mia moglie”

Barcellona, 7 ottobre 2025 – Poco più di un anno fa Szczesny era un ex giocatore di calcio. Il 27 agosto del 2024, infatti, il portiere polacco rescindeva il contratto con la Juventus e annunciava l'addio al calcio. La Vecchia Signora aveva deciso di puntare su Di Gregorio e Szczesny aveva scelto di chiudere con la sua carriera da calciatore. Tuttavia, nelle settimane seguenti Ter Stegen si è infortunato al ginocchio e il Barcellona si è fatto avanti per Szczesny. L'ex Juventus, quindi, ha deciso di tornare sui suoi passi e ha firmato con i catalani, contribuendo significativamente alle vittorie della scorsa stagione, tra le quali spiccano la Liga, la Supercoppa di Spagna e la Coppa del Re. Ai microfoni di TVP Sport, il portiere polacco ha raccontato della decisione di indossare nuovamente i guantoni, maturata soprattutto grazie alla moglie. Queste sono state le sue parole: “Il mio ritorno in campo? Gran parte del merito è stato di mia moglie: è stata lei a spingere per il mio ritorno in campo, ancora oggi non so se l'ha fatto perché non voleva avermi in casa. Quando ho deciso di smettere col calcio ero convinto di non voler più giocare ed ero pronto ad essere un papà a tempo pieno. Mia moglie, però, insisteva e voleva farmi cambiare idea. Alla fine ci è riuscita e devo dire che le sono molto grato. Essere padre? È sia la sfida più difficile che la più bella che abbia mai affrontato: non so quanto me la cavi bene, bisognerebbe chiederlo a mia moglie o ai bambini, ma so sicuramente che è la sfida che mi dà più soddisfazioni”. Grazie alla sua esperienza, Szczesny è un pilastro dello spogliatoio blaugrana e Flick conta tantissimo su di lui, sia dentro che fuori dal campo. Nella scorsa sessione di mercato, i blaugrana hanno acquistato Joan Garcia e l'obiettivo di Szczesny è quello di formare il giovane portiere, che deve diventare uno dei pilastri del Barcellona del futuro. Il polacco si è detto più volte soddisfatto di questo nuovo ruolo scelto dalla società, ma sa anche che se Flick dovesse avere bisogno di lui risponderà presente.