Tappa 9 della Vuelta 2025: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Zaragoza, 30 agosto 2025 – Un sabato di volata alla Vuelta di Spagna. Come da pronostico, l’ottava tappa si è chiusa con uno sprint di gruppo che ha visto il belga Jasper Philipsen, il favorito, battere Elia Viviani e il britannico Ethan Vernon, bissando la vittoria della prima tappa con arrivo a Novara. Non è successo nulla in classifica generale con Torstein Traeen ancora leader con 2’33” su Jonas Vingegaard, 2’41” su Joao Almeida e 2’42” su Giulio Ciccone. Tutto è ancora pienamente aperto. Domenica chiusura di prima settimana con un arrivo in salita che potrebbe regalare qualche emozione anche per le montagne vere ci sarà da aspettare ancora. Insomma, la Vuelta deve ancora entrare pienamente nel vivo e probabilmente una tappa da tenere d'occhio sarà quella di martedì, dopo il giorno di riposo, che presenterà l'arrivo a Larra Belagua.

Percorso

Ultima tappa della prima settimana della Vuelta e altro arrivo in salita da Alfaro a Estacion Valdezcaray di 195 chilometri. La tappa è di media montagna, anche perché c’è solo un Gpm, quello finale, ma i big della classifica generale dovranno comunque stare attenti. Si parte con strada leggermente all'insù dai 310 metri della partenza fino ai quasi mille verso Cornago, non catalogati come Gpm, poi breve discesa e lunghissimo tratto vallonato dal chilometro 59 fino praticamente all’imbocco dell’ultima salita. Sarà un continuo sali e scendi spagnolo dove il lavoro dei gregari sarà fondamentale. Nel finale, da segnalare che la strada sale leggermente dai meno 30 dal traguardo, ma ufficialmente il Gpm misura 13.2 chilometri con pendenze medie pedalabili del 5% con vetta a 1523 metri sul livello del mare.

Favoriti

Potrebbe essere una tappa adatta alle fughe di lunga gittata. Gli scalatori-passisti fuori classifica hanno una chance di giocarsi la tappa, partendo da Marco Frigo, arrivato in forma alla Vuelta, passando per Bruno Armirail, senza dimenticare Garcia Pierna e Wout Poels. Tra gli uomini di classifica potrebbero esserci delle schermaglie, ma l’ultima salita è pedalabile e fare selezione non sarà facile.

Orari tv

La nona tappa della Vuelta di Spagna 2025 si disputa domenica 31 agosto con orario di partenza alle 12.37 e arrivo previsto tra le 17.16 e le 17.45 con una media oraria compresa tra i 38 e i 42 km/h. Diretta esclusiva su Discovery/Eurosport, visibile sull’apposita piattaforma Discovery Plus e su Dazn per chi è in possesso dell’abbonamento. Telecronaca di Gregorio-Magrini. Leggi anche - Vuelta, Ayuso vince la settima tappa. Secondo Marco Frigo