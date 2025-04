TAR del Lazio respinge ricorso Ternana: penalizzazione di 2 punti confermata

Il TAR del Lazio, con propria ordinanza emanata ieri, ha rigettato le misure cautelari richieste dalla Ternana in merito alla penalizzazione di 2 punti in classifica, comminata in corso di campionato per mancato versamento di alcune ritenute Irpef da parte della precedente proprietà del club rossoverde. "La Ternana – è scritto in una nota diffusa dalla società in merito al provvedimento dell’Organo di Giustizia Amministrativa – prende atto delle relative motivazioni, anche con riferimento al profilo del periculum in mora e, in particolare, della minore rilevanza cautelare della penalizzazione allo stato attuale. La Società resta comunque fiduciosa sull’esito finale del giudizio innanzi al TAR Lazio e si riserva di valutare l’opportunità di presentare appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato". Nel frattempo, le fere continuano a prepararsi alla gara col Milan Futuro (arbitro Giorgio Bozzetto di Bergamo) in programma domenica (ore 12.30). La partita proporrà la sfida, dal sapore di Serie A, tra due vecchi compagni di squadra nella Lazio dei primi anni 2000, cioè Massimo Oddo e Fabio Liverani, rispettivamente terzino destro e regista della formazione capitolina. I due hanno giocato insieme nelle stagioni sportive 2002/2003 e 2003/2004 con Roberto Mancini allenatore – vincendo nel 2004 la Coppa Italia – e poi nei campionati 2004/2005, con allenatore dapprima Domenico Caso e successivamente Giuseppe Papadopulo, e 2005/2006 (tecnico Delio Rossi) con Liverani capitano e Oddo suo vice. Tornando alla gara di domenica, i lombardi sono a caccia del risultato in chiave salvezza mentre alla Ternana serve almeno un punto per garantirsi il secondo posto in classifica e, dunque, un percorso meno impervio nei play-off posto che l’Entella è a un passo dalla promozione diretta in B. Liverani dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1 che vedrà in campo interpreti diversi rispetto a quelli della gara persa in casa col Carpi. Il tecnico, infatti, potrà contare sul recupero del capitano Capuano e sul rientro degli squalificati Vallocchia e Cicerelli, mentre saranno indisponibili Maestrelli – che rimane diffidato – e Millico, inibiti per un turno dal Giudice Sportivo. Non è escluso che Liverani possa adottare un mini-turnover per far tirare il fiato ad alcuni giocatori. Tra questi ci sarebbero Tito e Casasola che potrebbero lasciare spazio a Martella e Donati. Sono delle ipotesi ma, come dichiarato dal tecnico, c’è necessità di iniziare a preparare la lunga fase dei play-off con l’obiettivo di rigenerare le forze fisiche e mentali, in particolare dei calciatori che finora hanno tirato la cosiddetta carretta. Da oggi iniziano gli allenamenti a porte chiuse.