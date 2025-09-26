Tegola Vigor: 4 giornate a Magi per frasi irriguardose all’arbitro

Non solo la beffa del risultato finale. La Vigor deve fare i conti anche con un mese di squalifica inflitto a mister Giuseppe Magi.

Il tecnico vigorino dovrà scontare 4 giornate a causa di alcune espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro.

L’assenza di Magi è una vera tegola, specie per una squadra che deve ritrovarsi nei momenti clou delle partite.

Sembra uno strano scherzo del destino, ma la zona Cesarini, ovvero la fase finale delle partite in cui il senigalliese più famoso al mondo segnava con incredibile costanza, è oggi un serissimo problema per la Vigor.

Per qualcuno Magi è troppo difensivista, per altri la Vigor non incide in fase realizzativa, qualcun altro invece contesta alla squadra scarsa concentrazione nei minuti finali.

La verità sta nel mezzo: ovviamente Magi manda in campo la squadra migliore che ha a disposizione, ma qualcosa che non va c’è.

"Sono difetti che vanno corretti, al momento non sono particolarmente preoccupato, ma è chiaro che dobbiamo alzare il livello di attenzione - spiega il direttore sportivo vigorino Roberto Moroni -. Abbiamo perso una gara che avevamo sotto controllo, fa male subire questi gol, ma rimango convinto del fatto che la Vigor sia una squadra forte".

La buona notizia è che Tomba, uscito prematuramente dal terreno di gioco, ha subito solo una piccola distorsione che dovrebbe smaltire rapidamente, ma il condizionale è d’obbligo visti i precedenti in tema di infortuni.

"Speriamo di recuperare anche gli altri ragazzi infortunati, De Feo ad esempio dovremmo convocarlo contro il Teramo - aggiunge Moroni -. Braconi invece deve essere valutato meglio, potrebbe servirgli un po’ più di tempo".

La delusione c’è, ma la stagione è solo all’inizio e il tempo di correggere il tiro non manca.

"A fine partita i ragazzi erano a terra, come non capirli - conclude il direttore sportivo rossoblu-. Personalmente sono contrario alla cultura degli alibi: accampare scuse non è nel mio modo di affrontare i problemi, quindi mi aspetto che la squadra si rimbocchi le maniche e riesca a dimostrare di essere più forte degli infortuni, della sfortuna e di tutti i fattori negativi che ci stanno condizionando - rimarca il dirigente vigorino -. Secondo me le critiche piovute sul capo dei nostri ragazzi, mi riferisco soprattutto agli attaccanti, sono eccessive, tuttavia fa parte del gioco… Ad oggi non siamo efficaci in zona gol, sta a noi cambiare registro".

Nicolò Scocchera