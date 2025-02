Ten Hag torna a parlare dopo l'esonero: “Mi fermo fino a luglio”

Manchester, 24 febbraio 2025 – L'esperienza di Ten Hag con il Manchester United è stata tutt'altro che indimenticabile. L'olandese è arrivato nella panchina dei red devils dopo un ottimo ciclo all'Ajax, condito con la vittoria di tre campionati nazionali, due coppe dei Paesi Bassi, una Supercoppa dei Paesi Bassi e una semifinale di Champions League nella stagione 2018-19. L'obiettivo della società dei red devils era quello di riprendersi dopo alcune stagioni al di sotto delle aspettative, con il tecnico olandese che avrebbe dovuto trainare la squadra verso un futuro decisamente più roseo rispetto agli anni bui appena passati. Tuttavia, l'avventura di Ten Hag sulla panchina del Manchester United non è andata come ci si aspettava. L'inizio di stagione del tecnico olandese è stato altalenante, con buone vittorie (come quella per 2-1 contro il Liverpool), seguite da scivoloni clamorosi (come la sconfitta per 6-3 nel derby di Manchester), per questo è stato messo in discussione fin da subito, ma alla fine dell'annata è riuscito a portare a casa la Coppa di Lega. Anche la stagione successiva è stata complicata: in Premier League, il Manchester United è arrivato ottavo, mentre in Champions i red devils si sono classificati all'ultimo posto nel proprio gruppo, abbandonando la competizione al primo turno. Il futuro sembrava già segnato, ma la vittoria in finale di FA Cup contro i rivali del City hanno garantito al tecnico ex Ajax il rinnovo e la permanenza sulla panchina dei rossi di Manchester, dove è rimasto fino allo scorso ottobre per poi lasciare il posto a van Nistelrooy. In un'intervista rilasciata a SEG Stories, Ten Hag ha parlato per la prima volta dal suo addio al Manchester United, evidenziando la volontà di prendersi un periodo di pausa e restare fermo fino al primo luglio. Inoltre, questa decisione sarebbe arrivata ancora prima che i red devils decidessero di esonerarlo dopo soli quattro mesi dal rinnovo del contratto. Per quanto riguarda l'esperienza sulla panchina del Manchester United, Ten Hag ha detto che “È stato come lavorare verso un punto all'orizzonte senza mai raggiungerlo”, ma poi ha anche ammesso come gli manchi l'Old Trafford e l'atmosfera che si creava nello stadio del Manchester United. Dopo il suo addio, i red devils hanno optato per una soluzione interna, promuovendo van Nilstelrooy in attesa dell'arrivo di Ruben Amroim, ex tecnico dello Sporting, che con il club inglese ha firmato un contratto fino a giugno 2027 con opzione di rinnovo per una stagione successiva.