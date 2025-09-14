La Ternana non si ferma: dopo Rimini tocca al Carpi. Le Fere vincono 2-0

Terni, 14 settembre 2025 – Le Fere crescono e bissano il successo di Rimini piegando il Carpi che era imbattuto. La squadra di Liverani (in tribuna per squalifica, sostituito da Bellucci) mostra grande organizzazione, compattezza, efficacia sotto rete (Ferrante ancora al top). Ottimo viatico in vista dell’imminente passaggio di proprietà del club, previsto nelle prossime ore. Fere subito in vantaggio con Ferrante che conferma il suo grande momento con un sinistro da oltre 25 metri che si insacca all’angolo basso.

Il 27 rossoverde manca di poco il bis su un cross di Vallocchia e nel finale di frazione è Sorzi a negargli la rete con un grande intervento. Il Carpi è pericoloso al 9’ della ripresa con Figoli che sfiora il palo da 20 metri. Al quarto d’ora Sorzi salva su Vallocchia e Orellana, ma il raddoppio rossoverde è causato da un’involontaria deviazione del portiere in volo su gran sinistro del decisivo Ferrante respinto dal palo.

TERNANA-CARPI 2-0, IL TABELLINO

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Bianay Balcot (24’ st Meccariello), Garetto, Vallocchia, Ndrecka; Orellana (33’st Tripi) Ferrante (24’ st Leonardi), Dubickas (43’ st Romeo) A disp.: Vitali, Morlupo, McJannet, Brignola, Longoni, Valenti, Turella, Biondini, Bruti, Durmush, Proietti. All.: Liverani.

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti (24’ st Casarini), Figoli (24’ st Amayah), Rosetti (33’ st Pietra), Arcopinto (24’ st Forte); Cortesi, Stanzani (12’ st Rigo); Gerbi. A disp.: Scacchetti, Perta, Verza, Panelli, Mahran, Pitti, Sall, Visani. All.: Cassani.

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.

Marcatori: 4’ pt Ferrante, 18’ st Sorzi (aut.)

Ammoniti: Gerbi, Cecotti, Pietra. Recupero: 2 - 4. Angoli: 7 - 3. Spettatori: 2.970 (di cui 17 ospiti), incasso 32.256 euro.

Augusto Austeri