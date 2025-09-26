Ternana, i due in dubbio per la gara con il Ravenna. Capuano e Ferrante tengono in ansia le Fere

Capuano e Ferrante in dubbio. I rossoverdi lavorano in vista della sfida di Ravenna in programma domani alle 15 al "Benelli" e la rifinitura di questa mattina (ore 11, ovviamente a porte chiuse) potrebbe essere decisiva per capire se il capitano e l’attaccante argentino faranno almeno parte dei convocati. Ieri hanno entrambi svolto un lavoro personalizzato, come Loiacono e Kerrigan che proseguono il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. Martedì scorso Capuano ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha obbligato a non rientrare in campo dopo l’intervallo. Ferrante, che contro il Pontedera è rimasto in tribuna, è ancora alle prese con i postumi del duro contrasto di gioco che a Sassari ne ha determinato l’uscita dal terreno di gioco durante il secondo tempo. Fabio Liverani, che oggi sarà in conferenza stampa alle 12.30, sta dunque studiando varie soluzioni per ovviare nella sfida con la capolista all’eventuale importante assenza dei due calciatori. Per il reparto difensivo è in preallarme Maestrelli e torna a disposizione Meccariello che aveva saltato la gara di martedì scorso a causa di un grave lutto. Nel reparto avanzato l’assenza di Ferrante darebbe spazio a Leonardi al fianco di Dubickas oppure a Durmush sulla trequarti al fianco di Orellana, qualora Garetto dovesse arretrare in mediana. Oggi alle ore 19 sul circuito VivaTicket si chiude la prevendita dei biglietti per il settore ospiti del "Benelli", unica opzione per i residenti in provincia di Terni. C’è l’obbligo di fidelity card Ternana Calcio. Domani allo stadio romagnolo non sarà possibile effettuare l’acquisto dei biglietti. Giovedì 2 ottobre alle ore 16 alla Biblioteca Comunale di Terni si svolgerà l’evento "100 Anni un’anima una fede" ideato da Fabrizio Fabris e promosso dall’associazione Principia di cui l’ex capitano rossoverde è tra i soci fondatori. Ci saranno tanti ex calciatori e protagonisti della Ternana che ne racconteranno il lungo grande percorso. L’evento sarà moderato da Ivano Mari, storica voce e famoso volto del giornalismo ternano.