Ternana: Liverani confermato, nuovo stadio e calciomercato per la promozione

Una squadra forte, la ferma volontà di riprovarci e il nuovo stadio. In casa rossoverde si tenta di superare il duro colpo della mancata promozione e si guarda avanti, anche perché sarà un’estate di grande lavoro a 360 gradi. La conferma a tutti gli effetti di Fabio Liverani (che ha un contratto fino al 2028), sancita dopo l’incontro tenuto a Roma con la Proprietà, è il primo fondamentale passo per riaccendere i motori. Il presidente Stefano D’Alessandro, sui propri canali social, scrive: "L’amarezza inizia a lasciare spazio alla consapevolezza di aver dato tutto, di non aver lasciato nulla al caso per raggiungere un obiettivo che si è fermato a soli 11 metri dal traguardo. Ripartiremo con Mister Liverani, con il quale abbiamo iniziato a programmare la prossima stagione, che vogliamo vivere da protagonisti, per prenderci ciò che sentiamo nostro". La Ternana intende dunque allestire una rosa che possa di nuovo lottare per la promozione. Anche con la presumibile nomina di un direttore sportivo, si tenterà di ripartire da un buon numero dei calciatori di proprietà. La scadenza contrattuale 2026 riguarda Vannucchi, Loaicono, Tito, Martella, Donati, Viviani, Romeo, Aloi, Curcio e Donnarumma. che hanno ancora uno o due anni di contratto. La scadenza 2027 è per Vitali, Capuano, Maestrelli, Casasola, Bellavigna, Fazzi, Vallocchia, Ferrante, Millico, Brignola e per Damiani (prestito dal Palermo con obbligo di riscatto). Vedremo inoltre se si tenterà di trattenere qualcuno tra Cicerelli, Cianci e de Boer. Per il primo la Ternana ha un’opzione da esercitare (forse per un importo di circa 100 mila euro). Per Cicerelli c’era l’obbligo di riscatto in caso di promozione in B, ma il calciatore non sembra disdegnare l’ipotesi di restare a Terni e le due società potrebbero parlarne. Il contratto di de Boer è in scadenza e sul tentativo di rinnovo aveva iniziato a lavorare l’ex diesse rossoverde Mammarella.

LO STADIO. Passo importante lunedì prossimo in Consiglio Comunale, quando l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi presenterà la delibera per inserire la realizzazione del nuovo "Liberati" (circa 18 mila posti, conforme agli standard Uefa) nel Piano triennale delle Opere Pubbliche (budget oltre 40 milioni di euro, interamente privati, di cui 3,6 milioni per l’annualità 2025). Sembra dunque imminente la firma della convenzione, entro 90 giorni dalla quale dovrà poi essere completata la progettazione esecutiva. I lavori potrebbero iniziare il prossimo autunno (demolizione a stralci dell’attuale impianto, al fine di garantire la continuità dell’attività sportiva della Ternana).