Ternana, segnali importanti dal gruppo. Liverani: "Le occasioni ci saranno per tutti"

Segnali importanti da tutto il gruppo in vista della sfida di Gubbio. La sicurezza con cui le fere in versione alternativa hanno battuto il Campobasso e conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia conferma l’affidabilità dell’intera rosa. "Tutti mi hanno detto 'ci siamo' – ha commentato Fabio Liverani – e si sono fatti trovare pronti come mi aspettavo. Non l’ho considerato un turnover. Se un ragazzo dovesse avere la febbre non mi preoccupo come accadeva un mese e mezzo fa. Mi piace che loro mi mettano in difficoltà e le occasioni ci saranno per tutti. Peccato aver segnato un solo gol a fronte di tante occasioni. Non basta essere bellini, dobbiamo essere più cattivi".

Su Pettinari, di nuovo decisivo: "Stefano è maturato e non vuole perdere il tempo che scorre via veloce. Si vede il frutto del suo lavoro. C’è la qualità, ma poi la differenza la fa la testa, in negativo e positivo". L’importanza della Coppa Italia: "L’ho giocata in tutte le categorie e l’ho anche vinta da calciatore. Dopo gli ottavi tutti la vogliono vincere, anche perché ti offre una posizione importante nei playoff. Va rispettata e non certo snobbata".

Biagio Meccariello è stato un valido protagonista della gara: "Ringrazio il mister e il direttore per l’opportunità che mi è stata data. Ho vissuto anni difficili, anche a livello fisico, ma ora sto meglio, soprattutto dagli ultimi dieci giorni. Siamo un gruppo in crescita, con tutti ragazzi disponibili e che hanno voglia di migliorare. Non dobbiamo temere nessuno. Abbiamo preso qualche gol di troppo per piccole disattenzioni, ma lavoreremo per correggerle. A Terni ho ritrovato un ambiente sereno e abbiamo l’obiettivo di fare un buon campionato".

L’arbitro di Gubbio-Ternana (domenica ore 14.30) è Enrico Gemelli di Messina (5° anno nella Can C). Non ha precedenti con le fere. Ha incrociato i rossoblu 3 volte. Gli assistenti sono Filippo Pignatelli di Viareggio e Alberto Rinaldi di Pisa, il IV ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo, l’operatore Fvs Elia Tini Brunozzi di Foligno. I biglietti settore ospiti (unico accessibile per i residenti in provincia di Terni, 1.175 posti, obbligo fidelity card Ternana Calcio) sono disponibili fino alle 19 di sabato nei VivaTicket (no online). Costo 10 euro (+ diritti di prevendita). Omaggio per i nati dal 2018.

Intanto ieri si è tenuto un incontro tra la presidente della Regione Stefania Proietti e la presidente della Ternana Claudia Rizzo. Oggetto dell’incontro la questione dello stadio-clinica. "Le due presidenti - si legge in una nota della regione – si sono confrontate approfonditamente sui vari aspetti collegati alle due opere nell’interesse della comunità ternana e regionale".