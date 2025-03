Ternana, servono solo i tre punti. Abate: "Umiltà e determinazione"

Solo i tre punti. Per le Fere è ormai un leitmotiv, considerando il cammino della capolista. Quella con il Sestri Levante è la classica sfida in cui al divario tecnico, oggettivamente notevole, è obbligatorio aggiungere le migliori qualità caratteriali e mentali fin dalle prime battute. A Rimini i rossoverdi hanno mostrato due facce: "Abbiamo rivisto più volte la partita con la squadra – spiega Ignazio Abate – ovvero il nostro grandissimo primo tempo da padroni del campo e il secondo in cui abbiamo abbassato l’intensità a livello mentale, sia nei minuti iniziali che dal 75’ in poi. La gestione della palla non è stata ottimale e sono partite che rischi la beffa se non le chiudi. Accade anche in categorie superiori. Comunque non abbiamo mai preso infilate. Ci hanno creato problemi solo per vie laterali. Quando difendi con un blocco basso devi saper cambiare l’inerzia e mantenere la convinzione. In questo non siamo stati bravi". La sfida odierna: "Dipenderà molto dall’approccio che avremo. Non ho mai affrontato partite facili, perché non ce ne sono. Non è facile neanche il calendario, visto che affronteremo quattro squadre in lotta per la salvezza. Anche stavolta ci vorranno umiltà e determinazione nel non prendere gol. Dobbiamo vincere e voglio una squadra avvelenata. Il Sestri ha cambiato allenatore e arriva da una vittoria. Ho lottato anch’io per la salvezza e so cosa significa". Sull’eventuale turnover: "Non è scontato e neanche dovuto. Valuterò chi ha recuperato e chi ha necessità di tirare il fiato. Le scelte finali sono rimandate all’allenamento di domani mattina (oggi, n.d.r.). Tutti devono sudarsi il posto". Sui molti diffidati, compreso Cicerelli: "Non mi fascio la testa. Dobbiamo vincere e basta, senza pensare alla partita di Ferrara o al derby. Abbiamo le caratteristiche per poter gestire e dividere le energie tra i ragazzi. E i cambi devono avere l’impatto giusto – conclude Abate – affinché la squadra possa tenere sempre alta la concentrazione in tutta la gara". Martella potrebbe rimpiazzare Tito sulla corsia mancina della difesa, mentre Vallocchia si candida in luogo di Donati per un eventuale mediana a tre. Il tecnico potrebbe intervenire anche sul reparto offensivo, concedendo un parziale stop a Curcio o Cianci. E’ ancora out Romeo, oltre ai lungodegenti Damiani e Krastev.

COSI’ IN CAMPO.

Stadio "Liberati" ore 20.45

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Martella; Vallocchia, Corradini, de Boer; Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate.

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Guadagno; Podda, Pane, Valentini, Montebugnoli; Nunziatini, Brunet, Rosetti; Furno, Parravicini, Durmush. All.: Ruvo.

Arbitro: Castellone di Napoli.