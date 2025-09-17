Ternana torna il sereno: stipendi pagati

Scadenza federale rispettata, stipendi del mese di giugno saldati e primo contatto della squadra con la nuova proprietà. Sembra tornare il sereno da ogni punto di vista, come del resto già evidenziato dalla vittorie e dalle relative prestazioni contro Rimini e Carpi.

Ieri pomeriggio, prima dell’allenamento, il team di Fabio Liverani ha ricevuto la visita dell’amministratore unico Tiziana Pucci e di Massimo Ferrero. "Noi siamo la Ternana – ha dichiarato con grande slancio quest’ultimo all’uscita in auto dallo stadio – evviva i tifosi, evviva la Ternana. Il mio ruolo? Fate un consiglio voi e lo definite. Daje e forza fere! Fere Ferrero!". Con lui c’era la signora Pucci che, in riferimento alla collaborazione con la presidente Claudia Rizzo, ha affermato con un grande sorriso: "Andremo assolutamente d’accordo!".

All’incontro con la squadra c’erano anche il direttore generale Giuseppe Mangiarano, Paolo Tagliavento amministratore delegato della Ternana Women, Sergio Anibaldi project manager di stadio-clinica e ovviamente il diesse Carlo Mammarella e il team manager Mattia Stante che sono sempre rimasti al fianco delle Fere in ogni momento di questa lunga estate caratterizzata da timori, ansie e fortissimi dubbi a 360 gradi.

La prima visita a Terni della presidente Claudia Rizzo è attesa per domani o dopodomani. Ieri al momento dell’ingresso in campo, i calciatori sono stati applauditi dal buon numero di tifosi presenti.

Una buona notizia è che per la sfida in programma sabato sul campo della Torres (ore 15) potrebbe tornare a disposizione Marco Capuano che sembra anticipare i tempi di recupero dalla lesione muscolare alla coscia destra rimediata a Livorno nella prima giornata.

Ieri il capitano ha lavorato in gruppo. E’ invece rimasto fermo Bruno Martella che ha assistito alla seduta da bordo campo. Hanno svolto un allenamento differenziato Alexis Ferrante, Francesco Donati e Edgaras Dubickas, ma le loro condizioni non sembrano preoccupare.

Lavoro, invece, personalizzato per gli infortunati Giuseppe Loiacono e Liam Kerrigan.