Ternana, tra la festa del centenario e il Pineto. Giovedì il corteo dei tifosi fino a piazza Tacito

Tutti uniti per il centenario, senza se e senza ma. La squadra e i tifosi si preparano alla sfida con il Pineto di sabato prossimo al "Liberati" (ore 14.30) e ai festeggiamenti. La società rossoverde, in parallelo agli eventi che scattano da giovedì in città, lancia il biglietto al prezzo unico di 8 euro.

"Il 2 ottobre – riporta il comunicato ufficiale – è il compleanno della nostra Ternana che compie 100 anni di storia, orgoglio e passione. La partita che si gioca a ridosso di questa data speciale sarà l’occasione per celebrare questo traguardo ed abbracciare la storia tutti insieme". Inoltre: "l’8, se lo guardi in orizzontale, diventa il simbolo dell’infinito, come infinito è il nostro amore per la Ternana, tramandato di generazione in generazione".

Entro la giornata odierna gli abbonati possono esercitare il diritto di prelazione su VivaTicket (online e nelle rivendite) e ai botteghini dello stadio. La vendita libera scatterà a seguito delle disposizioni del Gos.

Anche i gruppi della Curva Nord chiamano tutti a raccolta per festeggiare il centenario, invitando a partecipare giovedì prossimo al colorato e festante corteo che si riunirà alle 19 al parcheggio del Campo Scuola per poi sfilare con gli sbandieratori di San Gemini fino a Piazza Tacito dove la fontana e la torretta di Palazzo Bazzani si illumineranno di rossoverde.

La squadra di Fabio Liverani, dopo due giorni di riposo, riprende ad allenarsi oggi con una doppia seduta a porte aperte (ore 11 e ore 15). Contro il Pineto, per vari motivi, è ipotizzabile un undici iniziale piuttosto diverso da quello di Ravenna.

Occorre subito ritrovare incisività per riprendere il cammino in classifica (ricordiamo che è in arrivo la penalizzazione) e le scelte saranno anche dettate dalla condizione di alcuni calciatori. In particolare, sabato scorso Martella ha dovuto lasciare il campo nella fase iniziale della ripresa a causa del riacutizzarsi di un problema muscolare e Maestrelli ha accusato un problema fisico nel finale di gara. Dovrebbero invece giungere buone notizie per Capuano e Ferrante che a Ravenna sono rimasti in panchina essendo reduci da infortunio.

La settimana lunga dovrebbe consentire il loro pieno recupero, dunque l’impiego dal primo minuto contro il Pineto.