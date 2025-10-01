Ternana, tra recuperi e nuovi problemi . Capuano e Ferrante mandano segnali

Importanti recuperi e qualche problema in vista della gara con il Pineto. Alla ripresa degli allenamenti sono giunti segnali molto positivi da Capuano, Ferrante e Martella. E’ in dubbio Maestrelli, si ferma Brignola. Per le fere è stata un’intensa giornata di lavoro, suddivisa in due frazioni.

Durante la seduta pomeridiana svolta allo stadio hanno ricevuto la visita della presidente Claudia Rizzo che per circa mezzora ha assistito al lavoro da bordo campo insieme al diesse Carlo Mammarella, al team manager Mattia Stante e ad altri dello staff. Giornata dunque tutta ternana per la numero uno della società rossoverde, che aveva trascorso la mattinata nella sede di Via della Bardesca.

Ci sono conferme in merito ai forti progressi di Capuano e Ferrante che continuano ad aumentare i ritmi e i carichi di lavoro in gruppo. Tutto bene anche per Martella che a Ravenna aveva lasciato il campo per il riacutizzarsi di un fastidio muscolare. Dunque, sabato prossimo Liverani potrà contare sulla loro importante presenza dal primo minuto. C’è invece uno stop per Maestrelli a causa di un sovraccarico dell’adduttore destro evidenziatosi nel finale della sfida di sabato scorso (gli accertamenti hanno escluso lesioni, il difensore si è allenato in piscina e si è sottoposto a terapie).

C’è purtroppo un nuovo infortunio per Brignola, che durante la seduta mattutina in un contrasto di gioco si è procurato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Non ci sono fratture, ma ieri l’esterno d’attacco era a bordo campo in stampelle e dunque andrà rivalutato nei prossimi giorni. Oggi seduta a porte chiuse (ore 15 all’antistadio).

Tra gli eventi per il centenario della Ternana Calcio, domani alla Bct (ore 16) va in scena "Un’anima, una fede, 100 anni di storia rossoverde", iniziativa ideata e organizzata da Fabrizio Fabris, ex capitano delle fere, come vicepresidente dell’associazione Principia.

Ci saranno molti grandi protagonisti della Ternana del passato, tra cui Benatti, Geromel, Marinai, Marchetti, Migliorini, Borgobello, Brevi, Selvaggi, Agostinelli e Lucarelli.

"Questo meraviglioso traguardo – spiega Fabris – conferma l’eredità di un secolo di grande passione, un’anima rossoverde che si è incarnata nel tessuto sociale della città e non ha mai abbandonato i propri beniamini".